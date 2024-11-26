ГНСУ нанесли артиллерийский удар по позициям захватчиков.

Удар украинской артиллерии по враждебным позициям. Фото: скриншот

Украинские пограничники из бригады "Гарт" нанесли мощный артиллерийский удар по враждебным позициям. Россияне понесли потери в живой силе и недосчитались несколько блиндажей.

Видео искусной работы украинских воинов было распространено на странице бригады в Telegram во вторник, 26 ноября.

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"Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" поразили вражеские блиндажи, окопные линии, огневые позиции и уничтожили полевой склад боеприпасов под Волчанском", — говорится в сообщении.

Бойцы подтвердили ликвидацию десяти вражеских бойцов. Еще 19 получили ранения.

Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.

Также украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.