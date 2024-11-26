ДПСУ завдали артилерійського удару по позиціях загарбників.

Удар української артилерії по ворожих позиціях. Фото: скриншот

Українські прикордонники з бригади "Гарт" завдали потужного артилерійського удару по ворожих позиціях. Росіяни зазнали втрат у живій силі та недорахувалися кількох бліндажів.

Відео вправної роботи українських воїнів було поширене на сторінці бригади у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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"Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом", — говориться у повідомленні.

Бійці підтвердили ліквідацію десяти ворожих бійців. Ще 19 зазнали поранень.

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту.