ДПСУ завдали артилерійського удару по позиціях загарбників.

Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео
Українські прикордонники з бригади "Гарт" завдали потужного артилерійського удару по ворожих позиціях. Росіяни зазнали втрат у живій силі та недорахувалися кількох бліндажів.
Відео вправної роботи українських воїнів було поширене на сторінці бригади у Telegram у вівторок, 26 листопада.
Артилерійський удар по російських позиціях
"Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом", — говориться у повідомленні.
Бійці підтвердили ліквідацію десяти ворожих бійців. Ще 19 зазнали поранень.
Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.
Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту.
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