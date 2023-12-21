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Безуглая заявила, что Залужный поддержал ее законопроект о мобилизации

21 декабря 2023 18:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Безуглая заявила, что Залужный поддержал ее законопроект о мобилизации
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяна Безуглая
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ее законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. Она опубликовала официальную позицию главкома в соцсетях.

Об этом сообщает Марьяна Безуглая.

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Безуглая отметила, что Залужный поддержал ее законопроект после нескольких месяцев переговоров с ним и Генштабом ВСУ.

"Законопроект финализируется рабочей группой, регистрация планируется в декабре, голосование в январе", — указала Безуглая.

Депутат отметила, что главком поддержал все нормы проекта, а в его письме описаны определенные замечания.

"Право на увольнение для лиц с инвалидностью 2 группы он не поддерживает. Автоматом тогда и отсрочку / право на увольнение 3 группы. Как и ротации. Это есть в письме", — добавила Безуглая.

Документ, в котором залежный поддержал законопроект
Документ, в котором Залужный поддержал законопроект. Фото Марьяна Безуглая
Документ, в котором Залужный поддержал законопроект. Фото Марьяна Безуглая
Документ, в котором Залужный поддержал законопроект. Фото Марьяна Безуглая
Документ, в котором Залужный поддержал законопроект. Фото Марьяна Безуглая
Документ, в котором Залужный поддержал законопроект. Фото Марьяна Безуглая
Уведомление о законопроекте
Уведомление о законопроекте. Фото: скриншот поста Безуглой

Напомним, народный депутат Марьяна Безугла рассказала, возможно ли мобилизовать нардепов Верховной Рады Украины. По ее словам, технически это можно сделать.

Добавим, Марьяна Безуглая выступила против того, чтобы сотрудники ЖЭКов могли выдавать повестки. Соответствующую норму раздельно прописали в законопроекте.

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