Безугла заявила, що Залужний підтримав її законопроєкт про мобілізацію

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яна Безугла

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав її законопроєкт про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Вона опублікувала офіційну позицію головкома у соцмережах.

Про це повідомляє Мар'яна Безугла.

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Залужний підтримав законопроєкт Безуглої

Безугла зазначила, що Залужний підтримав її законопроєкт після декількох місяців переговорів з ним та Генштабом ЗСУ.

"Законопроєкт фіналізується робочою групою, реєстрація планується в грудні, голосування — в січні", — зазначила Безугла.

Депутатка зауважила, що головком підтримав всі норми проєкту, а в його листі є певні зауваження.

"Право на звільнення для осіб з інвалідністю 2-ї групи він не підтримує. Автоматом тоді і відстрочку / право на звільнення 3-ї групи. Як і ротації. Це є в листі", — додала Безугла.

Документ, у якому Залужний підтримав законопроєкт. Фото: Мар'яна Безугла

Документ, у якому Залужний підтримав законопроєкт. Фото: Мар'яна Безугла

Документ, у якому Залужний підтримав законопроєкт. Фото: Мар'яна Безугла

Повідомлення про законопроєкт. Фото: скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, чи можливо мобілізувати нардепів Верховної Ради України. За її словами, технічно це зробити можна.

Додамо, Мар'яна Безугла виступила проти того, аби співробітники ЖЕКів могли видавати повістки. Відповідну норму окремо прописали в законопроєкті.