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Безуглая создала опрос о демобилизации — в сети возмущены

8 декабря 2023 00:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Безуглая создала опрос о демобилизации — в сети возмущены
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Марьяна Безуглая создала опрос, в котором предложила изменить условия демобилизации для военных. Она отметила, что есть вариант, который находится в разработке, то есть вместо демобилизации после 36 месяцев — отпуск. Это касается и контрактников.

Об этом она написала в своем Facebook.

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"Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при непосредственном участии в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — говорится в сообщении.

Реакция пользователей сети

В свою очередь ее подписчики были недовольны такой идеей. Некоторые из них предлагают заменить военных, мобилизуя на фронт полицейских и прокуроров.

По словам пользователей, военные даже сейчас не получают 30 дней отпуска, а она говорит о 90 днях.

демобилизация военных в Украине
Комментарии пользователей. Скриншот: Апостроф

Поэтому результаты ее опроса показали, что 69% против такого предложения, соответственно 31% поддерживает народного депутата.

демобилизация военных в Украине
Скриншот сообщения из Facebook Марьяны Безуглой

Напомним, ранее Марьяна Безуглая устроила опрос по замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она предложила подписчикам избрать новую кандидатуру на этот пост из пяти вариантов.

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