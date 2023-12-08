Безуглая создала опрос о демобилизации — в сети возмущены
Народный депутат Марьяна Безуглая создала опрос, в котором предложила изменить условия демобилизации для военных. Она отметила, что есть вариант, который находится в разработке, то есть вместо демобилизации после 36 месяцев — отпуск. Это касается и контрактников.
Об этом она написала в своем Facebook.
Что именно предлагает Безуглая
"Военнослужащим, которые проходили непрерывную военную службу после введения в установленном порядке военного положения в течение 24 месяцев и при непосредственном участии в боевых действиях не менее 12 месяцев предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части", — говорится в сообщении.
Реакция пользователей сети
В свою очередь ее подписчики были недовольны такой идеей. Некоторые из них предлагают заменить военных, мобилизуя на фронт полицейских и прокуроров.
По словам пользователей, военные даже сейчас не получают 30 дней отпуска, а она говорит о 90 днях.
Поэтому результаты ее опроса показали, что 69% против такого предложения, соответственно 31% поддерживает народного депутата.
Напомним, ранее Марьяна Безуглая устроила опрос по замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она предложила подписчикам избрать новую кандидатуру на этот пост из пяти вариантов.
Читайте Новини.LIVE!