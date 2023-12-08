Безугла створила опитування про демобілізацію — у мережі обурені

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: пресслужба партії "Слуга народу"

Народна депутатка Мар'яна Безугла створила опитування, в якому запропонувала змінити умови демобілізації для військових. Вона зазначила, що є варіант, який знаходиться в розробці, тобто замість демобілізації після 36 місяців — відпустка. Це також стосується контрактників.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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"Військовослужбовцям, які проходили безперервну військову службу після введення у встановленому порядку воєнного стану протягом 24 місяців та за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 12 місяців надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини", — йдеться у дописі.

Реакція користувачів мережі

Своєю чергою її підписники були незадоволені такою ідеєю. Деякі з них пропонують замінити військових, мобілізуючи на фронт поліцейських та прокурорів.

За словами користувачів, військові навіть зараз не отримують 30 днів відпустки, а вона говорить про 90 днів.

Коментарі користувачів. Скриншот: Апостроф

Тому результати її опитування показали, що 69% проти такої пропозиції, відповідно 31% підтримує народну депутатку.

Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла влаштувала опитування стосовно заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона запропонувала підписникам обрати нову кандидатуру на цю посаду з п'яти варіантів.