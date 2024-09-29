Война в Украине — Безуглая раскритиковала действия Сырского в Донецкой области

Народный депутат Марианна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая, Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перемещает опытные бригады с критических направлений в Донецкой области на новые позиции. Эти действия могут способствовать врагу.

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безугла в Facebook в воскресенье, 29 сентября.

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По словам Безуглой, Сырский выводит из критических направлений в Донецкой области несколько опытных бригад, которые хорошо знакомы с местными условиями.

"Сырский выводит еще несколько опытных бригад из критических направлений в Донецкой области. "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас", — написала нардеп.

Безуглая подчеркнула, что вместо пополнения этих подразделений и проведения надлежащих внутренних ротаций, бойцов отправляют на новые позиции без надлежащей подготовки и восстановления. Она добавила, что таким образом Главнокомандующий ВСУ способствует врагу.

"Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением постоянной полосы обороны. Что это, как не содействие врагу", — заявила Безуглая.

Публикация Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, пресс-служба МВД поделилась видео, как выглядит уничтоженный россиянами Торецк, где не прекращаются боевые действия, с высоты птичьего полета.

Также недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил 68-ю отдельную егерскую бригаду им. Олексы Довбуша и вручил бойцам награды за сдерживание российской армии на одном из самых горячих направлений.