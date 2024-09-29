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Безугла різко розкритикувала дії Сирського на фронті — що сказала

29 вересня 2024 12:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Безугла розкритикувала дії Сирського на Донеччині
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський переміщує досвідчені бригади з критичних напрямків на Донеччині на нові позиції. Ці дії можуть сприяти ворогу.

Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла у Facebook у неділю, 29 вересня.

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За словами Безуглої, Сирський виводить з критичних напрямків на Донеччині кілька досвідчених бригад, які добре обізнані з місцевими умовами.

"Сирський виводить ще кілька досвідчених бригад із критичних напрямків на Донеччині. "Торецькі ротації" з вивчених бригадами смуг відповідальності, де відомий "кожен кущик", в інше пекло тривають прямо зараз", — написала нардепка.

Безугла підкреслила, що замість поповнення цих підрозділів і проведення належних внутрішніх ротацій, бійців відправляють на нові позиції без належної підготовки та відновлення. Вона додала, що таким чином Головнокомандувач ЗСУ сприяє ворогу. 

"Замість того щоб поповнити ці підрозділи і забезпечити реальні, не фейкові, внутрішні ротації для відпочинку і відновлення людей зі збереженням сталої смуги оборони. Що це, як не сприяння ворогу", — заявила Безугла.

ротації
Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, пресслужба МВС поділилася відео, який вигляд має знищений росіянами Торецьк, де не припиняються бойові дії, з висоти пташиного польоту. 

Також нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав 68 окрему єгерську бригаду ім. Олекси Довбуша та вручив бійцям нагороди за стримування російської армії на одному з найгарячіших напрямків. 

Мар'яна Безугла ЗСУ Донецька область війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті

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