Безуглая назвала представителей ЛГБТ людьми с "отклонениями"

Нардеп Марьяна Безуглая, фото: Facebook/Марьяна Безуглая

Народный депутат Украины Мар'яна Безуглая назвала представителей ЛГБТ-сообщества людьми с "психофизиологическими отклонениями". Она заявила, что существуют только два пола — женский и мужской.

Об этом Безуглая написала в Facebook в понедельник, 13 января.

Читайте также:

Безуглая об ЛГБТ-сообществе

"Важно понимать, что упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы или, с научной точки зрения, болезнями", — говорится в сообщении.

Депутат считает, что человек с нетрадиционной ориентацией не сможет или не будет иметь желания родить детей, а следовательно выпадет из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям.

В то же время Безуглая заметила, что против дискриминации. Но, по ее мнению, быть представителем ЛГБТ — это "не норма, а психофизиологическое отклонение".

Скриншот поста Безуглой

Скриншот поста Безуглой

На сообщение депутата отреагировал советник президента Дмитрий Литвин в соцсети X. Он посоветовал Безуглой не оскорблять других людей.

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", — говорится в заметке.

Скриншот поста Литвина

В комментарии под этой публикацией нардеп оставила комментарий, спросив, не является ли Литвин геем.

Скриншот комментария Безуглой

Напомним, САП сообщила о новом подозрении народному депутату Ирине Кормышкиной из-за недостоверного декларирования имущества. Ее обвиняют в незаконном обогащении.

Также мы писали, что блогер Александр Волошин, который выехал из Украины, решил прокомментировать расследование журналистки Рамины Эсхакзай о его плане побега.