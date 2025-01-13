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Безуглая негативно высказалась в отношении представителей ЛГБТ

13 января 2025 18:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Безуглая назвала представителей ЛГБТ людьми с "отклонениями"
Нардеп Марьяна Безуглая, фото: Facebook/Марьяна Безуглая
Евгения Брюховецкая - редактор

Народный депутат Украины Мар'яна Безуглая назвала представителей ЛГБТ-сообщества людьми с "психофизиологическими отклонениями". Она заявила, что существуют только два пола — женский и мужской.

Об этом Безуглая написала в Facebook в понедельник, 13 января.

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"Важно понимать, что упомянутые и многие другие состояния являются отклонениями от нормы или, с научной точки зрения, болезнями", — говорится в сообщении.

Депутат считает, что человек с нетрадиционной ориентацией не сможет или не будет иметь желания родить детей, а следовательно выпадет из процесса естественного отбора и передачи своей генетики следующим поколениям.

В то же время Безуглая заметила, что против дискриминации. Но, по ее мнению, быть представителем ЛГБТ — это "не норма, а психофизиологическое отклонение".

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Скриншот поста Безуглой
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Скриншот поста Безуглой

На сообщение депутата отреагировал советник президента Дмитрий Литвин в соцсети X. Он посоветовал Безуглой не оскорблять других людей.

"Что интересно, не так много людей можно встретить, которые считают вас нормальной. Поэтому, пожалуйста, осторожнее с такой тематикой и не оскорбляйте людей", — говорится в заметке.

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Скриншот поста Литвина

В комментарии под этой публикацией нардеп оставила комментарий, спросив, не является ли Литвин геем.

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Скриншот комментария Безуглой

Напомним, САП сообщила о новом подозрении народному депутату Ирине Кормышкиной из-за недостоверного декларирования имущества. Ее обвиняют в незаконном обогащении.

Также мы писали, что блогер Александр Волошин, который выехал из Украины, решил прокомментировать расследование журналистки Рамины Эсхакзай о его плане побега.

скандал Марьяна Безуглая ЛГБТ народные депутаты дискриминация

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