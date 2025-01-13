Безугла назвала представників ЛГБТ людьми з "відхиленнями"

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Народна депутатка України Мар'яна Безугла назвала представників ЛГБТ-спільноти людьми з "психофізіологічними відхиленнями". Вона заявила, що існують лише дві статі — жіноча та чоловіча.

Про це Безугла написала у Facebook у понеділок, 13 січня.

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"Важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або, з наукового погляду, хворобами", — йдеться у повідомленні.

Депутатка вважає, що людина з нетрадиційною орієнтацією не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, випаде з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням.

Водночас Безугла зауважила, що проти дискримінації. Але, на її думку, бути представником ЛГБТ — це "не норма, а психофізіологічне відхилення".

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

На допис депутатки відреагував радник президента Дмитро Литвин в соцмережі X. Він порадив Безуглій не ображати інших людей.

"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому, будь ласка, обережніше з такою тематикою і не ображайте людей", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Литвина

У коментарі під цією публікацією нардепка залишила коментар, запитавши, чи не є Литвин геєм.

Скриншот коментаря Безуглої

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