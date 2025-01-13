Безугла назвала представників ЛГБТ людьми з "відхиленнями"

Безугла негативно висловилася щодо представників ЛГБТ
Народна депутатка України Мар'яна Безугла назвала представників ЛГБТ-спільноти людьми з "психофізіологічними відхиленнями". Вона заявила, що існують лише дві статі — жіноча та чоловіча.
Про це Безугла написала у Facebook у понеділок, 13 січня.
Безугла про ЛГБТ-спільноту
"Важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або, з наукового погляду, хворобами", — йдеться у повідомленні.
Депутатка вважає, що людина з нетрадиційною орієнтацією не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, випаде з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням.
Водночас Безугла зауважила, що проти дискримінації. Але, на її думку, бути представником ЛГБТ — це "не норма, а психофізіологічне відхилення".
На допис депутатки відреагував радник президента Дмитро Литвин в соцмережі X. Він порадив Безуглій не ображати інших людей.
"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому, будь ласка, обережніше з такою тематикою і не ображайте людей", — йдеться у дописі.
У коментарі під цією публікацією нардепка залишила коментар, запитавши, чи не є Литвин геєм.
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