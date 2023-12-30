Безуглая назвала чиновников, которым не помешало бы поехать с Зеленским в Авдеевку

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: соцсети

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая считает, что с президентом Украины Владимиром Зеленским в Авдеевку должны были поехать Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Комитета нацбезопасности ВРУ Александр Завитневич. Впрочем, коллеги нардепа встретили такие слова неодобрительно.

Об этом Безуглая сообщила в соцсетях.

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Безуглая про поездку Залужного в Авдеевку

По словам Безуглой, Залужный был в Авдеевке более двух месяцев назад, в срочном порядке.

"После этого не последовало никаких военных изменений или смены стратегии. Его роль кажется скорее символической, но он не является Президентом. Он - лидер Вооруженных Сил Украины, что подразумевает ведение войны", — говорит Безуглая.

Также она выразила мнение, что Залужному следует постоянно оценивать ситуацию на фронте, проверять и корректировать методы ведения военных действий и следить за их исполнением, в том числе лично.

"Ему необходимо изменять стратегические планы, корректировать подкрепления и лично убеждаться в том, что дроны доставлены, а виновные наказаны", — уточнила она.

Безуглая про поездку Завитневича в Авдеевку

Нардеп сообщила, что мандат Завитневича, как председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке имеет огромное значение. Он включает в себя законодательную деятельность и контроль за сектором.

"Я считаю, что украинский народ должен быть в курсе, кто возглавляет такой важный комитет, какие действия он предпринимает и как использует свой мандат. Это важная публичная должность, о чем я неоднократно говорила своему руководителю. Взаимодействие с военными и освещение проблем на фронте не только способствуют пониманию и осознанию ситуации, но и могут послужить основой для решений нашего комитета и надзорных действий в отношении Министерства обороны, ВСУ и прочих", — добавила она.

Риски поездки в Авдеевку

По словам Безуглой, президент — это избранная должность, уникальная в своем роде. Он ездит и подвергает себя риску.

"Командующий ВСУ назначается на свою должность, у него есть заместители, а в ВСУ работают около 200 генералов различного уровня. Глава комитета Верховной Рады может быть переизбран из 400 депутатов. Важно не только быть вместе, но и действовать без страха", — говорит она.

Нардеп уточнила, что когда солдаты служат в таких условиях и защищают нашу землю, посещение их Президентом, руководством ВСУ и законодательной властью только поддерживает их моральный дух.

Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Авдеевку Донецкой области. Он провел военное совещание и наградил украинских защитников.