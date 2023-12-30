Безугла назвала чиновників, яким не завадило б поїхати із Зеленським до Авдіївки

Народний депутат України Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі

Народний депутат України Мар'яна Безугла вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським до Авдіївки мали поїхати Головком ЗСУ Валерій Залужний та голова Комітету нацбезпеки ВРУ Олександр Завітневич. Втім, колеги нардепа зустріли такі слова несхвально.

Про це Безугла повідомила в соцмережах.

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За словами Безуглої, Залужний був в Авдіївці понад два місяці тому, терміново.

"Після цього не було ніяких військових змін або зміни стратегії. Його роль здається швидше символічною, але він не є Президентом. Він — лідер Збройних Сил України, що має на увазі ведення війни", — каже Безуглая.

Також вона висловила думку, що Залужному слід постійно оцінювати ситуацію на фронті, перевіряти та коригувати методи ведення воєнних дій та стежити за їх виконанням, у тому числі особисто.

"Йому необхідно змінювати стратегічні плани, коригувати підкріплення та особисто переконуватися в тому, що дрони доставлені, а винних покарано", — уточнила вона.

Безугла про поїздку Завітневича до Авдіївки

Нардеп повідомила, що мандат Завітневича як голови комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки має величезне значення. Він включає законодавчу діяльність і контроль за сектором.

"Я вважаю, що український народ має бути в курсі, хто очолює такий важливий комітет, які дії він робить і як використовує свій мандат. Це важлива публічна посада, про що я неодноразово говорила своєму керівнику. Взаємодія з військовими та висвітлення проблем на фронті не тільки сприяють розумінню та усвідомленню ситуації, але й можуть стати основою для рішень нашого комітету та наглядових дій щодо Міністерства оборони, ЗСУ та інших", — додала вона.

Ризики поїздки до Авдіївки

За словами Безуглої, президент — це обрана посада, унікальна. Він їздить і наражає себе на ризик.

"Командувач ЗСУ призначається на свою посаду, у нього є заступники, а у ЗСУ працюють близько 200 генералів різного рівня. Голову комітету Верховної Ради може бути переобрано з 400 депутатів. Важливо не тільки бути разом, а й діяти без страху", — каже вона.

Нардеп уточнила, що коли солдати служать у таких умовах і захищають нашу землю, відвідування їх Президентом, керівництвом ЗСУ та законодавчою владою лише підтримує їхній моральний дух.

Повідомлення Мар'яни Безуглой. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Авдіївку на Донеччині. Він провів військову нараду та нагородив українських захисників.