Безугла назвала чиновників, яким не завадило б поїхати із Зеленським до Авдіївки
Народний депутат України Мар'яна Безугла вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським до Авдіївки мали поїхати Головком ЗСУ Валерій Залужний та голова Комітету нацбезпеки ВРУ Олександр Завітневич. Втім, колеги нардепа зустріли такі слова несхвально.
Про це Безугла повідомила в соцмережах.
Безугла про поїздку Залужного до Авдіївки
За словами Безуглої, Залужний був в Авдіївці понад два місяці тому, терміново.
"Після цього не було ніяких військових змін або зміни стратегії. Його роль здається швидше символічною, але він не є Президентом. Він — лідер Збройних Сил України, що має на увазі ведення війни", — каже Безуглая.
Також вона висловила думку, що Залужному слід постійно оцінювати ситуацію на фронті, перевіряти та коригувати методи ведення воєнних дій та стежити за їх виконанням, у тому числі особисто.
"Йому необхідно змінювати стратегічні плани, коригувати підкріплення та особисто переконуватися в тому, що дрони доставлені, а винних покарано", — уточнила вона.
Безугла про поїздку Завітневича до Авдіївки
Нардеп повідомила, що мандат Завітневича як голови комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки має величезне значення. Він включає законодавчу діяльність і контроль за сектором.
"Я вважаю, що український народ має бути в курсі, хто очолює такий важливий комітет, які дії він робить і як використовує свій мандат. Це важлива публічна посада, про що я неодноразово говорила своєму керівнику. Взаємодія з військовими та висвітлення проблем на фронті не тільки сприяють розумінню та усвідомленню ситуації, але й можуть стати основою для рішень нашого комітету та наглядових дій щодо Міністерства оборони, ЗСУ та інших", — додала вона.
Ризики поїздки до Авдіївки
За словами Безуглої, президент — це обрана посада, унікальна. Він їздить і наражає себе на ризик.
"Командувач ЗСУ призначається на свою посаду, у нього є заступники, а у ЗСУ працюють близько 200 генералів різного рівня. Голову комітету Верховної Ради може бути переобрано з 400 депутатів. Важливо не тільки бути разом, а й діяти без страху", — каже вона.
Нардеп уточнила, що коли солдати служать у таких умовах і захищають нашу землю, відвідування їх Президентом, керівництвом ЗСУ та законодавчою владою лише підтримує їхній моральний дух.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Авдіївку на Донеччині. Він провів військову нараду та нагородив українських захисників.
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