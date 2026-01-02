В Черкассах отец через суд выписал сына-беженца из квартиры

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкассах суд принял показательное решение: 29-летнего мужчину, который получил статус беженца в другой стране, принудительно лишили права пользования родительским жильем. Отец не мог получать помощь от государства.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Почему отец пошел в суд

На суде выяснилось, что сын истца выехал из Украины еще в сентябре 2024 года и домой не возвращался. Но "висеть" в реестрах продолжал. Поэтому отец попал в бюрократическую ловушку.

Он не мог оформить жилищную субсидию. Для соцзащиты прописанный в квартире сын считался трудоспособным членом семьи, доходы которого надо учитывать. Фактически же пенсионер жил сам и тянул все расходы самостоятельно. Сын за коммуналку не платил и гасить долги отказывался.

Доказательства и отказ ЦПАУ

Сначала мужчина попытался решить вопрос мирно через ЦНАП. Там ему отказали. Чиновники объяснили: без личного согласия сына выписать его можно только через суд.

Судьи изучили загранпаспорт ответчика — штампы подтвердили его длительное отсутствие. Соседи также дали показания, подтвердив, что отец живет один.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск. Сына признали утратившим право пользования жильем. Теперь у него есть 30 дней на подачу апелляции. Если он этого не сделает, решение вступит в законную силу, и отец сможет наконец привести документы в порядок и получить субсидию.

Ранее мы рассказывали, что уязвимые группы населения получат помощь на оплату коммунуслуг. Международный благотворительный фонд "Руки друзей" предоставит на отопление более 19 тыс. грн.

Еще сообщали, что в Никопольском районе с 2026 года заработает новая программа помощи. Жителей региона не оставят зимой без поддержки.