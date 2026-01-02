Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Беженец не платил за квартиру — отец подал в суд и выиграл

Беженец не платил за квартиру — отец подал в суд и выиграл

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 01:03
В Черкассах отец через суд выписал сына-беженца из квартиры
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкассах суд принял показательное решение: 29-летнего мужчину, который получил статус беженца в другой стране, принудительно лишили права пользования родительским жильем. Отец не мог получать помощь от государства.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Почему отец пошел в суд

На суде выяснилось, что сын истца выехал из Украины еще в сентябре 2024 года и домой не возвращался. Но "висеть" в реестрах продолжал. Поэтому отец попал в бюрократическую ловушку.

Он не мог оформить жилищную субсидию. Для соцзащиты прописанный в квартире сын считался трудоспособным членом семьи, доходы которого надо учитывать. Фактически же пенсионер жил сам и тянул все расходы самостоятельно. Сын за коммуналку не платил и гасить долги отказывался.

Доказательства и отказ ЦПАУ

Сначала мужчина попытался решить вопрос мирно через ЦНАП. Там ему отказали. Чиновники объяснили: без личного согласия сына выписать его можно только через суд.

Судьи изучили загранпаспорт ответчика — штампы подтвердили его длительное отсутствие. Соседи также дали показания, подтвердив, что отец живет один.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск. Сына признали утратившим право пользования жильем. Теперь у него есть 30 дней на подачу апелляции. Если он этого не сделает, решение вступит в законную силу, и отец сможет наконец привести документы в порядок и получить субсидию.

Ранее мы рассказывали, что уязвимые группы населения получат помощь на оплату коммунуслуг. Международный благотворительный фонд "Руки друзей" предоставит на отопление более 19 тыс. грн.

Еще сообщали, что в Никопольском районе с 2026 года заработает новая программа помощи. Жителей региона не оставят зимой без поддержки.

суд ЖКХ Черкассы беженцы судебные решения платежки
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации