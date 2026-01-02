У Черкасах батько через суд виписав сина-біженця з квартири

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкасах суд ухвалив показове рішення: 29-річного чоловіка, який отримав статус біженця в іншій країні, примусово позбавили права користування батьківським житлом. Батько не міг отримувати допомогу від держави.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Чому батько пішов до суду

На суді з'ясувалось, що син позивача виїхав з України ще у вересні 2024 року і додому не повертався. Але "висіти" в реєстрах продовжував. Через це батько потрапив у бюрократичну пастку.

Він не міг оформити житлову субсидію. Для соцзахисту прописаний у квартирі син вважався працездатним членом родини, доходи якого треба враховувати. Фактично ж пенсіонер жив сам і тягнув усі витрати самотужки. Син за комуналку не платив і гасити борги відмовлявся.

Докази та відмова ЦНАПу

Спершу чоловік спробував розв'язати питання мирно через ЦНАП. Там йому відмовили. Чиновники пояснили: без особистої згоди сина виписати його можна тільки через суд.

Судді вивчили закордонний паспорт відповідача — штампи підтвердили його тривалу відсутність. Сусіди також дали свідчення, підтвердивши, що батько живе один.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов. Сина визнали таким, що втратив право користування житлом. Тепер у нього є 30 днів на подання апеляції. Якщо він цього не зробить, рішення набере законної сили, і батько зможе нарешті привести документи до ладу та отримати субсидію.

