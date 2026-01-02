Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Біженець не платив за квартиру — батько подав до суду і виграв

Біженець не платив за квартиру — батько подав до суду і виграв

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 01:03
У Черкасах батько через суд виписав сина-біженця з квартири
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкасах суд ухвалив показове рішення: 29-річного чоловіка, який отримав статус біженця в іншій країні, примусово позбавили права користування батьківським житлом. Батько не міг отримувати допомогу від держави.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Чому батько пішов до суду

На суді з'ясувалось, що син позивача виїхав з України ще у вересні 2024 року і додому не повертався. Але "висіти" в реєстрах продовжував. Через це батько потрапив у бюрократичну пастку.

Він не міг оформити житлову субсидію. Для соцзахисту прописаний у квартирі син вважався працездатним членом родини, доходи якого треба враховувати. Фактично ж пенсіонер жив сам і тягнув усі витрати самотужки. Син за комуналку не платив і гасити борги відмовлявся.

Докази та відмова ЦНАПу

Спершу чоловік спробував розв'язати питання мирно через ЦНАП. Там йому відмовили. Чиновники пояснили: без особистої згоди сина виписати його можна тільки через суд.

Судді вивчили закордонний паспорт відповідача — штампи підтвердили його тривалу відсутність. Сусіди також дали свідчення, підтвердивши, що батько живе один.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов. Сина визнали таким, що втратив право користування житлом. Тепер у нього є 30 днів на подання апеляції. Якщо він цього не зробить, рішення набере законної сили, і батько зможе нарешті привести документи до ладу та отримати субсидію.

Раніше ми розповідали, що вразливі групи населення отримають допомогу на оплату комунпослуг. Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" надасть на опалення більш ніж 19 тис. грн. 

Ще повідомляли, що у Нікопольському районі з 2026 року запрацює нова програма допомоги. Жителів регіону не залишать взимку без підтримки.  

суд ЖКГ Черкаси біженці судові рішення платіжка
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації