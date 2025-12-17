Видео
Без работы — без денег: когда Польша отменит выплаты украинцам

Без работы — без денег: когда Польша отменит выплаты украинцам

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 04:03
С 2026 года Варшава оставит выплаты 800+ беженцам — однако далеко не всем
Украинцы под консульством Украины в Польше. Иллюстративное фото: Shchodennyk

Польша радикально меняет подход к поддержке украинцев. Специальную помощь беженцам планируют отменить. Власти уже начали разработку соответствующего законодательства, выполняя рекомендации Европейской комиссии.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Дата и суть изменений

Над новыми правилами работают в Министерстве внутренних дел совместно с администрацией президента. Дедлайн установлен четко — нормативные акты должны вступить в силу 4 марта 2026 года.

Суть реформы проста: льготы привязывают к труду. Украинцы и в дальнейшем смогут рассчитывать на экстренную медицинскую помощь. Это базовое право не трогают. Но доступ к финансовым бонусам, в частности популярной программе выплат на детей "800+", будет закрыт для тех, кто не работает.

Хочешь помощь — плати взносы

Чтобы получить социальные выплаты, беженец должен будет иметь официальное место работы и подтверждение уплаты налогов. Это логическое продолжение курса президента Польши Кароля Навроцкого.

Ранее политик заявлял: государственную поддержку должны получать исключительно те граждане Украины, которые официально трудоустроены и интегрированы в экономику страны.

Ранее сообщалось, что в Польше растет уровень жизни украинцев. Подавляющее большинство (81%) нашли себе жилье самостоятельно, а 9% становятся полноценными владельцами жилья.

Также мы писали, что граждане Украины уже не могут оставаться в пунктах временного проживания в Польше бесплатно. Теперь людям надо самим искать и снимать жилье.

Польша выплаты беженцы соцвыплаты украинцы в Польше
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
