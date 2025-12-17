С 2026 года Варшава оставит выплаты 800+ беженцам — однако далеко не всем

Без работы — без денег: когда Польша отменит выплаты украинцам
Польша радикально меняет подход к поддержке украинцев. Специальную помощь беженцам планируют отменить. Власти уже начали разработку соответствующего законодательства, выполняя рекомендации Европейской комиссии.
Об этом сообщает польское издание Onet.
Дата и суть изменений
Над новыми правилами работают в Министерстве внутренних дел совместно с администрацией президента. Дедлайн установлен четко — нормативные акты должны вступить в силу 4 марта 2026 года.
Суть реформы проста: льготы привязывают к труду. Украинцы и в дальнейшем смогут рассчитывать на экстренную медицинскую помощь. Это базовое право не трогают. Но доступ к финансовым бонусам, в частности популярной программе выплат на детей "800+", будет закрыт для тех, кто не работает.
Хочешь помощь — плати взносы
Чтобы получить социальные выплаты, беженец должен будет иметь официальное место работы и подтверждение уплаты налогов. Это логическое продолжение курса президента Польши Кароля Навроцкого.
Ранее политик заявлял: государственную поддержку должны получать исключительно те граждане Украины, которые официально трудоустроены и интегрированы в экономику страны.
