З 2026 року Варшава залишить виплати 800+ біженцям — проте далеко не всім

Українці під консульством України в Польщі. Ілюстративне фото: Shchodennyk

Польща радикально змінює підхід до підтримки українців. Спеціальну допомогу біженцям планують скасувати. Влада вже почала розробку відповідного законодавства, виконуючи рекомендації Європейської комісії.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Дата і суть змін

Над новими правилами працюють у Міністерстві внутрішніх справ спільно з адміністрацією президента. Дедлайн встановлено чітко — нормативні акти мають набути чинності 4 березня 2026 року.

Суть реформи проста: пільги прив'язують до праці. Українці й надалі зможуть розраховувати на екстрену медичну допомогу. Це базове право не чіпають. Але доступ до фінансових бонусів, зокрема популярної програми виплат на дітей "800+", буде закритий для тих, хто не працює.

Хочеш допомогу — сплачуй внески

Щоб отримати соціальні виплати, біженець муситиме мати офіційне місце роботи та підтвердження сплати податків. Це логічне продовження курсу президента Польщі Кароля Навроцького.

Раніше політик заявляв: державну підтримку мають отримувати виключно ті громадяни України, які офіційно працевлаштовані та інтегровані в економіку країни.

Раніше повідомлялось, що у Польщі зростає рівень життя українців. Переважна більшість (81%) знайшли собі житло самостійно, а 9% стають повноцінними власниками житла.

Також ми писали, що громадяни України вже не можуть залишатися у пунктах тимчасового проживання в Польщі безплатно. Тепер людям треба самим шукати та винаймати житло.