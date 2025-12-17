Відео
Без роботи — без грошей: коли Польща скасує виплати українцям

Без роботи — без грошей: коли Польща скасує виплати українцям

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 04:03
З 2026 року Варшава залишить виплати 800+ біженцям — проте далеко не всім
Українці під консульством України в Польщі. Ілюстративне фото: Shchodennyk

Польща радикально змінює підхід до підтримки українців. Спеціальну допомогу біженцям планують скасувати. Влада вже почала розробку відповідного законодавства, виконуючи рекомендації Європейської комісії.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Читайте також:

Дата і суть змін

Над новими правилами працюють у Міністерстві внутрішніх справ спільно з адміністрацією президента. Дедлайн встановлено чітко — нормативні акти мають набути чинності 4 березня 2026 року.

Суть реформи проста: пільги прив'язують до праці. Українці й надалі зможуть розраховувати на екстрену медичну допомогу. Це базове право не чіпають. Але доступ до фінансових бонусів, зокрема популярної програми виплат на дітей "800+", буде закритий для тих, хто не працює.

Хочеш допомогу — сплачуй внески

Щоб отримати соціальні виплати, біженець муситиме мати офіційне місце роботи та підтвердження сплати податків. Це логічне продовження курсу президента Польщі Кароля Навроцького.

Раніше політик заявляв: державну підтримку мають отримувати виключно ті громадяни України, які офіційно працевлаштовані та інтегровані в економіку країни.

Раніше повідомлялось, що у Польщі зростає рівень життя українців. Переважна більшість (81%) знайшли собі житло самостійно, а 9% стають повноцінними власниками житла. 

Також ми писали, що громадяни України вже не можуть залишатися у пунктах тимчасового проживання в Польщі безплатно. Тепер людям треба самим шукати та винаймати житло.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
