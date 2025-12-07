Видео
Главная Новости дня Без масштабной мобилизации Украина проиграет войну — Костенко

Без масштабной мобилизации Украина проиграет войну — Костенко

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 14:20
Нардеп Костенко призвал к масштабной мобилизации
Роман Костенко. Фото: кадр из видео

Военный, нардеп и секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко призвал к масштабной мобилизации. Он считает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен обратиться к обществу с этим вопросом.

Об этом Костенко сообщил во время интервью на YoTube-канале "Есть вопросы".

Читайте также:

Нардеп призывает к масштабной мобилизации

Костенко и ведущая Елена Трибушная обсудили последние новости и события вокруг войны в Украине. В частности, во время разговора затронули тему коррупционных скандалов. Нардеп считает, что все скандалы отойдут на второй план. когда победа в нынешней войне станет центральной темой для общества.

"... Если мы победим в этой войне, то памятники президенту будут стоять на основных площадях наших городов. ... Будет победитель, как Черчель когда-то, и будут люди, которые рядом стоят. Но для этого ты должен принимать непопулярные решения. Для этого ты должен работать на конкретные решения и воспринимать реалии", — отметил Костенко.

Секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности считает, что "сложно разделить пять человек между 10-тью бригадами", указывая на недостаточные темпы мобилизации. Мы должны делать так, чтобы у нас везде были люди, а не в каких-то конкретных бригадах. Поэтому, — считает Костенко, — нужно выйти Президенту и говорить: "Народ, мы или мобилизуемся, или мы проиграем эту войну". Нардеп считает, это реалии, которые мы должны себе осознать.

Военнообязанным за рубежом вручать повестки могут только люди с соответствующими полномочиями — работники украинских посольств такого права не имеют.

Если военнообязанный гражданин имеет отсрочку от мобилизации, но не прошел ВВК — ТЦК не может задержать его и имеют право только выписать повестку.

Роман Костенко нардепы мобилизация война в Украине победа
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
