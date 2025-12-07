Нардеп Костенко закликав до масштабної мобілізації

Роман Костенко. Фото: кадр із відео

Військовий, нардеп та секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко закликав до масштабної мобілізації. Він вважає, що Президент України Володимир Зеленський має звернутися до суспільства з цим питанням.

Про це Костенко повідомив під час інтерв'ю на YoTube-каналі "Є питання".

Костенко та ведуча Олена Трибушна обговорили останні новини та події навколо війни в Україні. Зокрема, під час розмови торкнулись теми корупційних скандалів. Нардеп вважає, що всі скандали відійдуть на другий план. коли перемога у нинішній війні стане центральною темою для суспільства.

"… Якщо ми переможемо в цій війні, то пам'ятники президенту будуть стояти на основних площах наших міст. … Буде переможець, як Черчель колись, і будуть люди, які поруч стоять. Але для цього ти повинен приймати непопулярні рішення. Для цього ти маєш працювати на конкретні рішення і сприймати реалії", — зазначив Костенко.

Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки вважає, що "складно розділити п'ять людей між 10-тьма бригадами", вказуючи на недостатні темпи мобілізації. Ми маємо робити так, щоб у нас всюди були люди, а не в якихось конкретних бригадах. Тому, — вважає Костенко, — потрібно вийти Президенту і казати: "Народ, ми або мобілізуємося, або ми програємо цю війну". Нардеп вважає, це реалії, які ми маємо собі усвідомити.

Військовозобов'язаним за кордоном вручати повістки можуть лише люди з відповідними повноваженнями — працівники українських посольств такого права не мають.

Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку від мобілізації. але не пройшов ВЛК — ТЦК не може затримати його і мають право тільки виписати повістку.