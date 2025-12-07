Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без масштабної мобілізації Україна може програти війну — Костенко

Без масштабної мобілізації Україна може програти війну — Костенко

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:20
Нардеп Костенко закликав до масштабної мобілізації
Роман Костенко. Фото: кадр із відео

Військовий, нардеп та секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко закликав до  масштабної мобілізації. Він вважає, що Президент України Володимир Зеленський має звернутися до суспільства з цим питанням.

Про це Костенко повідомив під час інтерв'ю на YoTube-каналі "Є питання".

Реклама
Читайте також:

Нардеп закликає до масштабної мобілізації

Костенко та ведуча Олена Трибушна обговорили останні новини та події навколо війни в Україні. Зокрема, під час розмови торкнулись теми корупційних скандалів. Нардеп вважає, що всі скандали відійдуть на другий план. коли перемога у нинішній війні стане центральною темою для суспільства.

"… Якщо ми переможемо в цій війні, то пам'ятники президенту будуть стояти на основних площах наших міст. … Буде переможець, як Черчель колись, і будуть люди, які поруч стоять. Але для цього ти повинен приймати непопулярні рішення. Для цього ти маєш працювати на конкретні рішення і сприймати реалії", — зазначив Костенко.

Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки вважає, що "складно розділити п'ять людей між 10-тьма бригадами", вказуючи на недостатні темпи мобілізації. Ми маємо робити так, щоб у нас всюди були люди, а не в якихось конкретних бригадах. Тому, — вважає Костенко, — потрібно вийти Президенту і казати: "Народ, ми або мобілізуємося, або ми програємо цю війну". Нардеп вважає, це реалії, які ми маємо собі усвідомити.

Військовозобов'язаним за кордоном вручати повістки можуть лише люди з відповідними повноваженнями — працівники українських посольств такого права не мають.

Якщо військовозобов’язаний громадянин має відстрочку від мобілізації. але не пройшов ВЛК — ТЦК не може затримати його і мають право тільки виписати повістку.

Роман Костенко нардепи мобілізація війна в Україні перемога
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації