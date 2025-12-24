Видео
Україна
Главная Новости дня Бесплатное жилье для украинцев — кто получит в первую очередь

Бесплатное жилье для украинцев — кто получит в первую очередь

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:57
Жилье для военных - кто может получить
Женщина показывает план квартиры. Фото: Freepik

Военнослужащие и члены их семей получат жилье в Украине. Они остаются  приоритетной категорией в государственной жилищной политике.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире программы Ранок.LIVE.

Читайте также:

Жилье для военных

По словам Шуляк, для военных и в дальнейшем будут действовать специальные нормы, предусматривающие возможность получения бесплатного жилья, а также приватизацию служебных квартир. Отдельные подходы в жилищной политике будут сохраняться и для работников Национальной полиции, ГСЧС и детей-сирот — для каждой из этих категорий уже приняты профильные законы.

В то же время для остальных граждан государство планирует ввести более жесткие правила. В частности, бесплатное жилье и приватизация служебных квартир больше не будут предусматриваться.

Как пояснила Шуляк, такое решение связано с многочисленными злоупотреблениями, когда служебные квартиры получали и продавали люди, которые фактически не нуждались в жилье, тогда как другие годами находились в очередях.

Обеспечение военнослужащих жильем, подчеркнула глава комитета, остается безусловным приоритетом государства и рассматривается как неотъемлемая составляющая системы социальных гарантий.

Напомним, что ранее Елена Шуляк раскрыла, какие ограничения готовит государство по приватизации служебных квартир и возможности получения жилья бесплатно.

А до этого стало известно, какие что изменится для военных в следующем году при оформлении ипотеки по єОселе.

недвижимость военные жилье Елена Шуляк льготы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
