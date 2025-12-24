Відео
Безкоштовне житло для українців — хто отримає першочергово

Безкоштовне житло для українців — хто отримає першочергово

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 16:57
Житло для військових - хто може отримати
Жінка показує план квартири. Фото: Freepik

Військовослужбовці та члени їхніх родин отримають житло в Україні. Вони залишаються пріоритетною категорією у державній житловій політиці.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі програми Ранок.LIVE.

Читайте також:

Житло для військових

За словами Шуляк, для військових і надалі діятимуть спеціальні норми, які передбачають можливість отримання безкоштовного житла, а також приватизацію службових квартир. Окремі підходи у житловій політиці зберігатимуться й для працівників Національної поліції, ДСНС та дітей-сиріт — для кожної з цих категорій уже ухвалені профільні закони.

Водночас для решти громадян держава планує запровадити жорсткіші правила. Зокрема, безкоштовне житло та приватизація службових квартир більше не передбачатимуться.

Як пояснила Шуляк, таке рішення пов’язане з численними зловживаннями, коли службові квартири отримували та продавали люди, які фактично не мали потреби в житлі, тоді як інші роками перебували в чергах.

Забезпечення військовослужбовців житлом, наголосила голова комітету, залишається безумовним пріоритетом держави та розглядається як невід’ємна складова системи соціальних гарантій.

Нагадаємо, що раніше Олена Шуляк розкрила, які обмеження готує держава щодо приватизації службових квартир і можливості отримання житла безоплатно.

А до цього стало відомо, які що змінеться для військових наступного року при оформленні іпотеки за єОселею.

