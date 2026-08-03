Беспилотники атаковали Крым: рядом с Керченским мостом вспыхнул пожар

Пожар в Крыму в результате атаки дронов. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 3 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Взрывы прогремели в нескольких городах, а в Керчи зафиксировали несколько пожаров, в частности вблизи Керченского моста. На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по мосту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Крымский ветер".

В Крыму вспыхнул пожар в результате атаки БпЛА

В ночь на 3 августа взрывы прогремели в Сакском районе, Симферополе, Феодосии и Керчи. По данным местных Telegram-каналов, около часа ночи в Симферополе были слышны как минимум два громких взрыва.

В Феодосии российские мобильные огневые группы пытались сбить беспилотник. При этом сообщалось, что дрон мог поразить район местной нефтебазы.

Больше всего взрывов этой ночью раздалось в Керчи. Местные жители сообщали о пожаре возле Керченского морского порта, а также о ещё одном возгорании рядом с Керченским мостом — во временном посёлке его строителей. По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", место пожара подтверждают спутниковые снимки.

В 300 метрах к северу от места пожара расположен нефтегазовый терминал ТЕС, который уже неоднократно подвергался ударам. Сообщается, что возгорание могло возникнуть из-за работы российской противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы, которые сбили беспилотник над жилой застройкой.

Кроме того, еще один пожар возник на Центральном рынке Керчи после падения обломков сбитого дрона. Также сообщается, что на улице Карла Маркса беспилотник взорвался над частным сектором. Осколки разлетелись по проезжей части, а один человек получил ранение.

На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Керченскому мосту.

Новини.LIVE сообщали, что 3 августа 2026 года в российском Белгороде после атаки беспилотников загорелся технологический университет, где разрабатывали системы управления дронами и готовили специалистов в сфере БпЛА. В сети появились кадры масштабного пожара на территории учебного заведения.

Новини.LIVE также писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продолжают наносить удары по стратегическим объектам, обеспечивающим российскую агрессию. В ночь на 2 августа 2026 года под удар попали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром "Энгельс", нефтебаза в Калужской области и база запуска дронов в Брянской области.