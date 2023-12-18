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Беби-бум на станции Академик Вернадский — появились первые субантарктические пингвинята

18 декабря 2023 03:06
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Беби-бум на станции Академик Вернадский — появились первые субантарктические пингвинята
У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На станции "Академик Вернадский" впервые в 2023 году заметили птенцов субантарктических пингвинов. В ближайшие месяцы на станции ожидается настоящий бэби-бум. Они неловки, прячутся от родителей и сильно пищат.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

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Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на станке расположилось рекордное количество пингвинов.

"Сейчас из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры" , — сообщают полярники.

У станции
У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр

Что известно о птенцах-пингвинятах

Биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов, обнаруживший птенцов, шутит, что аист, "принес" полярникам пополнение.

"Ближайшие несколько месяцев на нашем острове ожидается настоящий бэби-бум. Ведь сейчас здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов — более 5,3 тысяч. Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко насчитал в их гнездах 4,8 тысяч яиц" , — рассказывают на станции "Академик Вернадский".

У станции
У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр

Специалисты добавляют, что успешность вылупления будет зависеть от разных факторов, в частности, количества снега и активности хищников.

"Но предполагаем, что на Новый год возле "Вернадского" будет дуууууже много пингвинов и пингвинят ", — говорят полярники.

Фото: Национальный антарктический научный центр / ©
У станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, в Антарктическом океане начал дрейфовать самый большой на планете айсберг под названием А23а. Следует отметить, что неожиданным событием это стало потому, что последний раз он двигался еще в 1986 году, поэтому ученые очень озадачены.

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