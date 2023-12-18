Бебі-бум на станції Академік Вернадський — з'явилися перші субантарктичні пінгвінята

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Поблизу станції "Академік Вернадський" вперше 2023 року помітили пташенят субантарктичних пінгвінів. Найближчими місяцями на станції очікується справжній бебі-бум. Вони незграбні, ховаються від батьків та сильно пищать.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Зазначається, що станом на сьогодні на станці розташувалися рекордна кількість пінгвінів.

"Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", — повідомляють полярники.

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Що відомо про пташенят-пінгвінят

Біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов, який вияв пташенят, жартує, що лелека, "принесла" полярникам поповнення.

"Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів — понад 5,3 тисяч. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тисяч яєць", — розповідають на станції "Академік Вернадський".

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фахівці додають, що успішність вилуплення залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків.

"Але передбачаємо, що на Новий рік біля "Вернадського" буде дуууууже багато пінгвінів і пінгвінят", — кажуть полярники.

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, в Антарктичному океані почав дрейфувати найбільший на планеті айсберг під назвою А23а. Варто зазначити, що неочікуваною подією це стало через те, що останній раз він рухався ще у 1986 році, тому вчені дуже спантеличені.