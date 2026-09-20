БЭБ и Генеральная прокуратура раскрыли «конвертационный центр» с оборотом 23,5 млрд грн

Раскрыли "конвертационный центр". Фото: Офис генерального прокурора

Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности раскрыли преступную организацию, которая, по данным следствия, использовала "конвертационный центр" для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту. Общий объем операций составил 23,5 млрд грн, а ежемесячный оборот — около 500 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Через «конвертационный центр» прошло 23,5 млрд грн

По данным правоохранительных органов, участники организации проводили финансовые операции через сеть компаний и использовали криптовалюту для вывода средств.

Ежемесячно через эту схему проходило около 500 млн грн. Общий объем финансовых операций, по предварительным данным следствия, достиг 23,5 млрд грн.

Правоохранители также установили предварительную сумму возможного уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд грн.

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В рамках уголовного производства детективы БЭБ и прокуроры ГПП провели 50 обысков.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли миллионные суммы наличных и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.

Задержан участник организации. Фото: Офис генерального прокурора

Участникам организации сообщили о подозрении. Остальные детали уголовного производства правоохранители обещают обнародовать в ближайшее время.

В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Как писали Новини.LIVE, мужчина передавал координаты ТЦК в Telegram. Суд в Черниговской области признал его виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Также супруги передавали координаты ТЦК в Viber. Яворовский районный суд Львовской области приговорил каждого из обвиняемых к пяти годам лишения свободы, освободив их от отбывания наказания с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.