БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили "конвертаційний центр" з обігом 23,5 млрд грн

Викрили "конвертаційного центру". Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій становив 23,5 млрд грн, а щомісячний обіг — близько 500 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

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Через "конвертаційний центр" пройшло 23,5 млрд грн

За даними правоохоронців, учасники організації проводили фінансові операції через мережу компаній та використовували криптовалюту для виведення коштів.

Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними слідства, досяг 23,5 млрд грн.

Правоохоронці також встановили попередню суму можливого ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн.

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Затриманий учасник організації. Фото: Офіс Генпрокурора

Учасникам організації повідомили про підозру. Інші деталі кримінального провадження правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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