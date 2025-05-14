Нардеп рассказал, чем полезна база данных потребления газа

Бытовой газ. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал создание базы данных потребления газа. По его словам, благодаря этому можно будет узнать, куда исчезает газ и кто его реально потребляет.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.

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Потребление газа

"Это очень позитивный шаг, потому что уже давно мы говорили и в Верховной Раде лет 10-15 идея этой единой системы мониторинга энергоресурсов", — сказал Кучеренко.

По его словам, это нужно для того, чтобы четко понимать:

что заходит в страну;

что добывается и кем;

как транспортируется;

что расходуется;

что идет на технологические потери;

как распределяется и кто потребляет.

"И знать это все — это прекрасно, наконец понимать, потому что действительно вопрос: сколько мы добываем", — отметил нардеп.

Он уточнил, что сейчас газ действительно плохого качества, потому что уничтожена инфраструктура и он не очищается должным образом. По его мнению, российский газ был неплохого качества, но сейчас он в нашу страну не заходит.

"Соответственно все, кто сейчас потребляет, понимают, что он не того качества, это все надо на уровне государства мониторить и знать", — отметил нардеп.

Также он считает, что привлечь структуру оператора ГТС надо было еще пять лет назад, он должен был бы стать и оператором рынка, чтобы мы могли двигаться по пути к рынку газа. Но сейчас в Украине не существует рынка газа, не существует рыночного ценообразования, есть только монополия.

Ранее Кучеренко опроверг информацию о том, что в Киеве летом не будет горячего водоснабжения и объяснил, от чего оно зависит.

А по словам нардепа Владимира Крейденко, пока можно не волноваться из-за повышения тарифов на свет на газ.