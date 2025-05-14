Нардеп рассказал, чем полезна база данных потребления газа

База данных потребления газа — нардеп объяснил, как она поможет
Народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал создание базы данных потребления газа. По его словам, благодаря этому можно будет узнать, куда исчезает газ и кто его реально потребляет.
Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.
Потребление газа
"Это очень позитивный шаг, потому что уже давно мы говорили и в Верховной Раде лет 10-15 идея этой единой системы мониторинга энергоресурсов", — сказал Кучеренко.
По его словам, это нужно для того, чтобы четко понимать:
- что заходит в страну;
- что добывается и кем;
- как транспортируется;
- что расходуется;
- что идет на технологические потери;
- как распределяется и кто потребляет.
"И знать это все — это прекрасно, наконец понимать, потому что действительно вопрос: сколько мы добываем", — отметил нардеп.
Он уточнил, что сейчас газ действительно плохого качества, потому что уничтожена инфраструктура и он не очищается должным образом. По его мнению, российский газ был неплохого качества, но сейчас он в нашу страну не заходит.
"Соответственно все, кто сейчас потребляет, понимают, что он не того качества, это все надо на уровне государства мониторить и знать", — отметил нардеп.
Также он считает, что привлечь структуру оператора ГТС надо было еще пять лет назад, он должен был бы стать и оператором рынка, чтобы мы могли двигаться по пути к рынку газа. Но сейчас в Украине не существует рынка газа, не существует рыночного ценообразования, есть только монополия.
Ранее Кучеренко опроверг информацию о том, что в Киеве летом не будет горячего водоснабжения и объяснил, от чего оно зависит.
А по словам нардепа Владимира Крейденко, пока можно не волноваться из-за повышения тарифов на свет на газ.
Читайте Новини.LIVE!