Нардеп розповів, чим корисна база даних споживання газу

Побутовий газ. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Народний депутат Олексій Кучеренко прокоментував створення бази даних споживання газу. За його словами, завдяки цьому можна буде дізнатися, куди зникає газ і хто його реально споживає.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 травня.

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Споживання газу

"Це дуже позитивний крок, бо вже давно ми говорили і у Верховній Раді років 10-15 ідея оцієї єдиної системи моніторингу енергоресурсів", — сказав Кучеренко.

За його словами, це потрібно для того, аби чітко розуміти:

що заходить в країну;

що видобувається й ким;

як транспортується;

що витрачається;

що йде на технологічні втрати;

як розподіляється і хто споживає.

"І знати це все — це чудово, нарешті розуміти, бо дійсно питання: скільки ми добуваємо", — зауважив нардеп.

Він уточнив, що зараз газ дійсно поганої якості, бо знищена інфраструктура й він не очищується належним чином. На його думку, російський газ був непоганої якості, але зараз він в нашу країну не заходить.

"Відповідно всі, хто зараз споживає, розуміють, що він не тієї якості, це все треба на рівні держави моніторити й знати", — зазначив нардеп.

Також він вважає, що залучити структуру оператора ГТС треба було ще п'ять років тому, він мав би стати й оператором ринку, аби ми могли рухати шляхом до ринку газу. Але наразі в Україні не існує ринку газу, не існує ринкового ціноутворення, є лише монополія.

Раніше Кучеренко спростував інформацію про те, що у Києві влітку не буде гарячого водопостачання та пояснив, від чого воно залежить.

А за словами нардепа Володимира Крейденка, наразі можна не хвилюватися через підвищення тарифів на світло на газ.