Отец шести детей из Волыни погиб на фронте за два дня до увольнения со службы — что известно

Евгений Головчак, который погиб на фронте за два дня до увольнения со службы. Фото: "Украинская правда"

Житель Волыни Евгений Головчак, который имеет шесть детей, погиб на фронте за два дня до увольнения со службы. В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину он не отказался от повестки и ушел на фронт.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Когда российские оккупанты вторглись в Украину, староста села принесла повестку Евгению домой.

"У нас в селе носили повестки из дома в дом. Староста села принесла и моему мужу. Я тогда стала плакать, у него же шестеро маленьких детей! Тогда староста ушла из нашего двора вместе с той повесткой", — рассказала жена мужа 34-летняя Любовь.

Жена и дети погибшего героя. Фото: "Украинская правда"

По ее словам, мужчина начал ее утешать, мол, если он не пойдет, то оккупанты придут сюда и всех убьют. После этого Евгений сел в авто, догнал женщину и выхватил из ее рук повестку.

"Меня муж успокоил, что его направят где-то близко служить. А получилось наоборот, его направили в самый ад", — говорит Любовь.

Тайно от него, женщина делала все возможное, чтобы вернуть Евгения домой.

"Я подала в суд, но проиграла. А когда вступил в силу закон о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения, я позвонила начальству своего мужа и сбросила все документы, что он многодетный. Мне ответили, что в понедельник документы подпишут и муж будет дома", — рассказала она.

Однако до увольнения со службы мужчина не дожил. За два дня до этого он подорвался на мине. В общей сложности на фронте он пробыл семь месяцев.

У мужчины остались:

старший сын Виталий — 16 лет;

Екатерина — 14;

Артем — 13;

Стас — 11;

Алина — 8;

Светлана — 2.

Дети погибшего героя Фото: "Украинская правда"

В этом году, 8 февраля, будет год и четыре месяца, как погиб Евгений Головчак.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб актер театра и кино, военнослужащий Богдан Колесник. Первой об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.