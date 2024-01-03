Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Отец шести детей из Волыни погиб на фронте за два дня до увольнения со службы — что известно arrow

Отец шести детей из Волыни погиб на фронте за два дня до увольнения со службы — что известно

3 января 2024 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отец шести детей из Волыни погиб на фронте за два дня до увольнения со службы — что известно
Евгений Головчак, который погиб на фронте за два дня до увольнения со службы. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Житель Волыни Евгений Головчак, который имеет шесть детей, погиб на фронте за два дня до увольнения со службы. В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину он не отказался от повестки и ушел на фронт.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Читайте также:

Смерть за два дня до увольнения со службы

Когда российские оккупанты вторглись в Украину, староста села принесла повестку Евгению домой.

"У нас в селе носили повестки из дома в дом. Староста села принесла и моему мужу. Я тогда стала плакать, у него же шестеро маленьких детей! Тогда староста ушла из нашего двора вместе с той повесткой", — рассказала жена мужа 34-летняя Любовь.

null
Жена и дети погибшего героя. Фото: "Украинская правда"

По ее словам, мужчина начал ее утешать, мол, если он не пойдет, то оккупанты придут сюда и всех убьют. После этого Евгений сел в авто, догнал женщину и выхватил из ее рук повестку.

"Меня муж успокоил, что его направят где-то близко служить. А получилось наоборот, его направили в самый ад", — говорит Любовь.

Тайно от него, женщина делала все возможное, чтобы вернуть Евгения домой.

"Я подала в суд, но проиграла. А когда вступил в силу закон о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения, я позвонила начальству своего мужа и сбросила все документы, что он многодетный. Мне ответили, что в понедельник документы подпишут и муж будет дома", — рассказала она.

Однако до увольнения со службы мужчина не дожил. За два дня до этого он подорвался на мине. В общей сложности на фронте он пробыл семь месяцев.

У мужчины остались:

  • старший сын Виталий — 16 лет;
  • Екатерина — 14;
  • Артем — 13;
  • Стас — 11;
  • Алина — 8;
  • Светлана — 2.
null
Дети погибшего героя Фото: "Украинская правда"

В этом году, 8 февраля, будет год и четыре месяца, как погиб Евгений Головчак.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб актер театра и кино, военнослужащий Богдан Колесник. Первой об этом сообщила кастинг-директор Алла Самойленко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме