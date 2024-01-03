Батько шістьох дітей з Волині загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби — що відомо

Євген Головчак, який загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби. Фото: "Українська правда"

Житель Волині Євген Головчак, який має шість дітей, загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні він не відмовився від повістки та пішов на фронт.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Коли російські окупанти вторгнулися в Україну, староста села принесла повістку Євгену додому.

"У нас в селі носили повістки з хати в хату. Староста села принесла і моєму чоловіку. Я тоді стала плакати, у нього ж шестеро малих дітей! Тоді староста пішла з нашого двору разом з тією повісткою", — розповіла дружина чоловіка 34-річна Любов.

Дружина і діти загиблого героя. Фото: "Українська правда"

За її словами, чоловік почав її втішати, мовляв, якщо він не піде, то окупанти прийдуть сюди і всіх вб’ють. Після цього Євген сів у авто, наздогнав жінку і вихопив з її рук повістку.

"Мене чоловік заспокоїв, що його направлять десь близько служити. А вийшло навпаки, його направили у саме пекло", — каже Любов.

Таємно від нього, жінка робила усе можливе, аби повернути Євгена додому.

"Я подала в суд, але програла. А коли набув чинності закон щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану, я подзвонила до начальства свого чоловіка і скинула всі документи, що він багатодітний. Мені відповіли, що в понеділок документи підпишуть і чоловік буде вдома", — розповіла вона.

Однак до звільнення зі служби чоловік не дожив. За два дні до цього він підірвався на міні. Загалом на фронті він пробув сім місяців.

У чоловіка залишилися:

найстарший син Віталій — 16 років;

Катерина — 14;

Артем — 13;

Стас — 11;

Аліна — 8;

Світлана — 2.

Діти загиблого героя. Фото: "Українська правда"

Цього року, 8 лютого, буде рік і чотири місяці, як загинув Євген Головчак.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на фронті загинув актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Першою про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.