Батько шістьох дітей з Волині загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби — що відомо
Житель Волині Євген Головчак, який має шість дітей, загинув на фронті за два дні до звільнення зі служби. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні він не відмовився від повістки та пішов на фронт.
Про це повідомляє "Українська правда".
Смерть за два дні до звільнення зі служби
Коли російські окупанти вторгнулися в Україну, староста села принесла повістку Євгену додому.
"У нас в селі носили повістки з хати в хату. Староста села принесла і моєму чоловіку. Я тоді стала плакати, у нього ж шестеро малих дітей! Тоді староста пішла з нашого двору разом з тією повісткою", — розповіла дружина чоловіка 34-річна Любов.
За її словами, чоловік почав її втішати, мовляв, якщо він не піде, то окупанти прийдуть сюди і всіх вб’ють. Після цього Євген сів у авто, наздогнав жінку і вихопив з її рук повістку.
"Мене чоловік заспокоїв, що його направлять десь близько служити. А вийшло навпаки, його направили у саме пекло", — каже Любов.
Таємно від нього, жінка робила усе можливе, аби повернути Євгена додому.
"Я подала в суд, але програла. А коли набув чинності закон щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану, я подзвонила до начальства свого чоловіка і скинула всі документи, що він багатодітний. Мені відповіли, що в понеділок документи підпишуть і чоловік буде вдома", — розповіла вона.
Однак до звільнення зі служби чоловік не дожив. За два дні до цього він підірвався на міні. Загалом на фронті він пробув сім місяців.
У чоловіка залишилися:
- найстарший син Віталій — 16 років;
- Катерина — 14;
- Артем — 13;
- Стас — 11;
- Аліна — 8;
- Світлана — 2.
Цього року, 8 лютого, буде рік і чотири місяці, як загинув Євген Головчак.
Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на фронті загинув актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Першою про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко.
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