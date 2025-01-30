Как суд наказал мужчину, который дал пощечину своей дочери

Мужчина дает пощечину девушке. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Винницкой области судили отца, который нанес легкие телесные повреждения своей дочери. Мужчину оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Тульчинский районный суд Винницкой области вынес 24 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в ноябре 2024 года обвиняемый поконфликтовал с дочерью и во время ссоры дал девушке пощечину по лицу. В результате у потерпевшей остался синяк.

Решение суда

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел то, что фигурант ранее не имел судимостей и не состоит на учете у нарколога и врача психиатра. Его признали виновным в нанесении легких телесных повреждений (часть первая статьи 125 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к уплате 850 гривен штрафа.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове мужчина вмешался в драку трех незнакомцев, в результате чего один из них получил легкие телесные повреждения. Фигуранта оштрафовали.

Также мы сообщали, что Одессе вынесли приговор гражданину Швейцарии. Мужчина пытался завезти в Украину каннабис.