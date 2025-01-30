Як суд покарав чоловіка, який дав ляпаса своїй доньці

Чоловік дає ляпаса дівчині. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Вінницькій області судили батька, який завдав легких тілесних ушкоджень своїй доньці. Чоловіка оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Тульчинський районний суд Вінницької області ухвалив 24 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у листопаді 2024 року обвинувачений поконфліктував із донькою та під час сварки дав дівчині ляпаса по обличчю. Унаслідок цього в потерпілої залишився синець.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. В якості пом'якшувальних обставин суд врахував те, що фігурант раніше не мав судимостей і не перебуває на обліку в нарколога та лікаря психіатра. Його визнали винним у завданні легких тілесних ушкоджень (частина перша статті 125 Кримінального кодексу України) та засудили до сплати 850 гривень штрафу.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові чоловік втрутився в бійку трьох незнайомців, унаслідок чого один із них зазнав легких тілесних ушкоджень. Фігуранта оштрафували.

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