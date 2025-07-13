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Родители первоклассников получат выплаты — детали от нардепа

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:10
Выплаты для первоклассников - как это будет работать
Первоклассники за партами. Иллюстративное фото: Freepik

В этом году в Украине родители первоклассников получат средства от государства. Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как это будет работать.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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Выплаты для первоклассников — что известно

Напомним, что правительство по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского приняло решение о введении денежной помощи для семей, чьи дети идут в школу впервые — "Пакет школьника". Эта программа имеет целью облегчить подготовку к учебному году для родителей первоклассников.

Размер выплаты — 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

По мнению Гетманцева, 5 000 гривен на поход в первый класс — мало. Однако, как отмечает нардеп, это не будет разовой акцией.

Гетманцев рассказал, что государство выплатит по 5 000 гривен семьям, чьи дети идут в первый класс в этом году. По его словам, деньги для первоклассников будут выделять и в дальнейшем.

"Это ничто, по сравнению с тем, что нужно. Но это уже шаг, который является необходимым. Это не разовая акция, эта программа будет действовать и в следующем году также. Но я бы призвал правительство к дискуссии по поддержке рождаемости в стране", — сказал нардеп.

В частности, он добавил, что это надо делать как путем выплат, так и путем развития соответствующих институтов по поддержке детей и их воспитания.

Пять тысяч для первоклассников — как получить

После зачисления директором школы ребенка в первый класс через систему АИКОМ, один из родителей (или уполномоченное лицо) получит сообщение в "Дії" с предложением оформить помощь. Нужно будет подтвердить согласие и выбрать банк для открытия "Дія.Карты".

Если семья не пользуется "Дією", можно подать заявление в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как можно будет потратить средства

Одноразовую денежную помощь можно потратить только безналично, рассчитываясь карточкой.

Средства нужно использовать в течение шести месяцев (180 дней) с момента поступления на счет. После этого неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Ранее мы информировали об алиментах на двоих детей — какова сумма выплат в 2025 году.

Напомним, Минсоцполитики предложило правительству увеличить денежную помощь семьям, в которых рождаются дети, до 50 тысяч гривен.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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