Виплати для першокласників — як це працюватиме

Першокласники за партами. Ілюстративне фото: Freepik

Цьогоріч в Україні батьки першокласників отримають кошти від держави. Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як це працюватиме.

Про це Гетманцев розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Виплати для першокласників — що відомо

Нагадаємо, що уряд за ініціативою Президента України Володимира Зеленського ухвалив рішення про запровадження грошової допомоги для сімей, чиї діти йдуть до школи вперше — "Пакунок школяра". Ця програма має на меті полегшити підготовку до навчального року для батьків першокласників.

Розмір виплати — 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

На думку Гетманцева, 5 000 гривень на похід у перший клас — замало. Однак, як зазначає нардеп, це не буде разовою акцією.

Гетманцев розповів, що держава виплатить по 5 000 гривень родинам, чиї діти йдуть у перший клас цього року. За його словами, гроші для першокласників будуть виділяти й надалі.

"Це ніщо, у порівнянні з тим, що потрібно. Але це вже крок, який є необхідним. Це не разова акція, ця програма буде діяти й у наступному році також. Але я б закликав уряд щодо дискусії підтримки народжуваності в країні", — сказав нардеп.

Зокрема, він додав, що це треба робити як шляхом виплат, так і шляхом розбудови відповідних інститутів з підтримки дітей та їх виховання.

П'ять тисяч для першокласників — як отримати

Після зарахування директором школи дитини до першого класу через систему АІКОМ, один із батьків (або уповноважена особа) отримає повідомлення в "Дії" з пропозицією оформити допомогу. Потрібно буде підтвердити згоду та обрати банк для відкриття "Дія.Картки".

Якщо родина не користується "Дією", можна подати заяву в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як можна буде витратити кошти

Одноразову грошову допомогу можна витратити тільки безготівково, розраховуючись карткою.

Кошти потрібно використати протягом шести місяців (180 днів) із моменту надходження на рахунок. Після цього невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.

Раніше ми інформували про аліменти на двох дітей — якою є сума виплат у 2025 році.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запропонувало уряду збільшити грошову допомогу сім'ям, у яких народжуються діти, до 50 тисяч гривень.