ВСУ будут получать больше средств - что решила Ставка

Оператор БпЛА. Фото: Reuters

По результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего принято решение увеличить финансирование бригад ВСУ на закупки. Теперь каждый батальон будет получать по 7 млн гривен.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду, 12 августа.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

На что батальон будет тратить выделенные средства?

Шмыгаль отметил, что увеличение финансирования даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.

"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн гривен на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", — говорится в сообщении.

Министр добавил, что во исполнение решения Ставки в оборонном ведомстве состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.

"Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача — перечислить средства максимально быстро", — добавил он.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не будут финансировать войну в Украине.

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина увеличивает инвестиции в производство дронов и укрепление Сил обороны.