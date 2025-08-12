ВСУ будут получать больше средств - что решила Ставка

Батальоны ВСУ получат по 7 млн гривен — на что пойдут деньги
По результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего принято решение увеличить финансирование бригад ВСУ на закупки. Теперь каждый батальон будет получать по 7 млн гривен.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду, 12 августа.
На что батальон будет тратить выделенные средства?
Шмыгаль отметил, что увеличение финансирования даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.
"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн гривен на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", — говорится в сообщении.
Министр добавил, что во исполнение решения Ставки в оборонном ведомстве состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.
"Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача — перечислить средства максимально быстро", — добавил он.
