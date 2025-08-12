Відео
Головна Новини дня Батальйони ЗСУ отримають по 7 млн гривень — на що підуть кошти

Батальйони ЗСУ отримають по 7 млн гривень — на що підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:57
ЗСУ отримуватимуть більше коштів - що вирішила Ставка
Оператор БпЛА. Фото: Reuters

За результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача ухвалено рішення збільшити фінансування бригад ЗСУ на закупівлі. Тепер кожен батальйон отримуватиме по 7 млн гривень.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у середу, 12 серпня.

Читайте також:
Шмигаль про 7 млн
Допис Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

На що батальйон витрачатиме виділені кошти?

Шмигаль зазначив, що збільшення фінансування дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби.

"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.За дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн гривень на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", — йдеться в повідомленні.

Міністр додав, що на виконання рішення Ставки в оборонному відомстві відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання — перерахувати кошти максимально швидко", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не фінансуватимуть війну в Україні.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна збільшує інвестиції в виробництво дронів та зміцнення Сил оборони. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
