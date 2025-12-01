Атака РФ на Днепр 1 декабря — обновленная информация о раненых и погибших

Баллистический удар по Днепру — в больницах больше пострадавших
В Днепре завершили поисково-спасательные работы после российского баллистического удара по городу днем 10 декабря. Известно об увеличении количества пострадавших.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия российского удара по Днепру 1 декабря
По состоянию на данный момент известно о 40 пострадавших. Большинство травмированных доставлены в медучреждения, где им оказывают помощь. Среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии, и врачи продолжают бороться за их жизнь.
Власти также подтвердили гибель четырех человек в результате удара. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте атаки.
Напомним, в понедельник, 1 декабря, россияне нанесли удар баллистикой по Днепру. В результате удара есть повреждения на предприятии и СТО.
Также сегодня российские войска атаковали энергетический объект в Черниговской области.
