Головна Новини дня Балістичний удар по Дніпру — в лікарнях побільшало постраждалих

Балістичний удар по Дніпру — в лікарнях побільшало постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:59
Атака РФ на Дніпро 1 грудня — оновлена інформація про поранених і загиблих
Медики та рятувальники надають допомогу постраждалій людині у Дніпрі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського балістичного удару по місту вдень 10 грудня. Відомо про збільшення кількості постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

Читайте також:

Наслідки російського удару по Дніпру 1 грудня

Станом на цей момент відомо про 40 постраждалих. Більшість травмованих доправлені до медзакладів, де їм надають допомогу. З-поміж поранених 11 людей перебувають у тяжкому стані, і лікарі продовжують боротися за їхнє життя.

Влада також підтвердила загибель чотирьох осіб унаслідок удару. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці атаки.

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, росіяни завдали удару балістикою по Дніпру. Внаслідок удару є пошкодження на підприємстві та СТО.

Також сьогодні російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області

Дніпро Дніпропетровська область обстріли жертви поранення балістична атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
