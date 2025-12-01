Атака РФ на Дніпро 1 грудня — оновлена інформація про поранених і загиблих

Балістичний удар по Дніпру — в лікарнях побільшало постраждалих
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського балістичного удару по місту вдень 10 грудня. Відомо про збільшення кількості постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки російського удару по Дніпру 1 грудня
Станом на цей момент відомо про 40 постраждалих. Більшість травмованих доправлені до медзакладів, де їм надають допомогу. З-поміж поранених 11 людей перебувають у тяжкому стані, і лікарі продовжують боротися за їхнє життя.
Влада також підтвердила загибель чотирьох осіб унаслідок удару. Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці атаки.
Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, росіяни завдали удару балістикою по Дніпру. Внаслідок удару є пошкодження на підприємстві та СТО.
Також сьогодні російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області.
