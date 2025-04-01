Балетная труппа из РФ выступала в Швеции под видом украинской

Балет. Иллюстративное фото: открытые источники

Российская балетная труппа выступала в Швеции. Они выдавали себя за украинский ансамбль и собирала деньги якобы в пользу Украины.

Об этом пишет издание SVT.

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Как российская балетная труппа выступала в Швеции

Танцевальная труппа под названием "Балет Украины" в декабре 2024 года представила спектакль "Щелкунчик" в восьми городах Швеции. Однако расследование, проведенное шведским общественным телевидением, выявило, что ансамбль не имеет никакого отношения к Украине, а связан с Россией.

В частности, указанный на сайте труппы киевский адрес оказался фальшивым, а компания-промоутер ансамбля, принадлежащая российскому предпринимателю, управляется с сервера в РФ.

Кроме того, актерский состав, репертуар "Балета Украины" во многом идентичны с двумя российскими балетными труппами из Санкт-Петербурга и Москвы.

SVT установило, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Скандинавии выступали несколько российских балетных трупп под украинским флагом. При этом некоторые из них делали вид, что собирают деньги для Украины.

Напомним, что россиянка Ксения Карелина решила наведаться к родным на Родину, однако попала в тюрьму. Кремль не простил ей помощь Украине.

А солист балета Национальной оперы Украины Ян Ваня рассказал, как провел с семьей первые месяцы полномасштабной войны и о помощи ВСУ.