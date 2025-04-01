Балетна трупа з РФ виступала у Швеції під виглядом української

Балет. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Російська балетна трупа виступала у Швеції. Вони видавали себе за український ансамбль і збирала гроші нібито на користь України.

Про це пише видання SVT.

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Як російська балетна трупа виступала у Швеції

Танцювальна трупа під назвою "Балет України" у грудні 2024 року представила виставу "Лускунчик" у восьми містах Швеції. Однак розслідування, проведене шведським громадським телебаченням, виявило, що ансамбль не має жодного відношення до України, а пов'язаний із Росією.

Зокрема, зазначена на сайті трупи київська адреса виявилася фальшивою, а компанія-промоутер ансамблю, що належить російському підприємцю, управляється з сервера в РФ.

Крім того, акторський склад, репертуар "Балету України" багато в чому ідентичні з двома російськими балетними трупами з Санкт-Петербурга і Москви.

SVT встановило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Скандинавії виступали кілька російських балетних труп під українським прапором. При цьому деякі з них вдавали, що збирають гроші для України.

Нагадаємо, що росіянка Ксенія Кареліна вирішила навідатись до рідних на Батьківщину, однак потрапила до в'язниці. Кремль не пробачив їй допомогу Україні.

А соліст балету Національної опери України Ян Ваня розповів, як провів з родиною перші місяці повномасштабної війни та про допомогу ЗСУ.