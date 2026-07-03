Бахматов: Харьков и Николаев лучше подготовились к кризисам, чем Киев

Максим Бахматов. Фото: Максим Бахматов/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Николаева Александр Сенкевич лучше подготовили свои города к возможным кризисным ситуациям, чем столицу. Такое мнение высказал председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

Об этом он заявил в эфире программы Киевское время.

Бахматов отметил подготовку Николаева и Харькова

По словам Бахматова, Николаев с бюджетом около 5 млрд грн уже создал резервные системы электро-, тепло- и водоснабжения, что позволяет городу быть более устойчивым в случае отключений электроэнергии.

Он задал вопрос об эффективности подготовки других городов, в частности столицы.

"Почему мэр Николаева Александр Сенкевич сумел это сделать, а мэр столицы — нет?" — спросил Бахматов.

Отдельно глава Деснянской районной государственной администрации отметил работу мэра Харькова Игоря Терехова. Он подчеркнул, что город, который находится значительно ближе к линии фронта, продолжает готовиться к отопительному сезону и не призывает жителей к эвакуации.

По мнению Бахматова, подходы Харькова и Николаева к подготовке инфраструктуры могут стать примером для других украинских городов в вопросах энергетической и коммунальной устойчивости.

Новини.LIVE писали, что, по мнению Игоря Терехова, обеспечение украинцев доступным жильем должно стать составной частью государственной политики. Это один из наиболее эффективных путей возвращения людей, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу.

Новини.LIVE сообщали, что в Николаевской области внедряются масштабные жилищные программы для внутренне перемещенных лиц. Благодаря переселенцам численность отдельных общин выросла.