Баканову выплатили полмиллиона гривен после увольнения из СБУ — декларация
Бывшему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову выплатили полмиллиона гривен во время увольнения из СБУ. Это по меньшей мере втрое больше, чем ежемесячная зарпалата Баканова.
Данные в декларации свидетельствуют о существенных изменениях в его имущественном состоянии.
Баканов получил почти полмиллиона гривен
Изменения в декларацию Баканов внес в июне 2023 года. Компенсацию в виде зарплаты Баканов получил в августе 2022 года.
Сумма денежной компенсации (зарплаты) составила 434 639 гривен, что в 3-4 раза больше, чем ежемесячная зарплата Баканова.
Ранее мы сообщали, что бывший председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Теперь главным направлением деятельности экс-чиновника является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Напомним, что бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.
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