Баканову выплатили полмиллиона гривен после увольнения из СБУ — декларация

Бывший оченик СБУ Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ

Бывшему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову выплатили полмиллиона гривен во время увольнения из СБУ. Это по меньшей мере втрое больше, чем ежемесячная зарпалата Баканова.

Данные в декларации свидетельствуют о существенных изменениях в его имущественном состоянии.

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Баканов получил почти полмиллиона гривен

Изменения в декларацию Баканов внес в июне 2023 года. Компенсацию в виде зарплаты Баканов получил в августе 2022 года.

Сумма денежной компенсации (зарплаты) составила 434 639 гривен, что в 3-4 раза больше, чем ежемесячная зарплата Баканова.

Ранее мы сообщали, что бывший председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Теперь главным направлением деятельности экс-чиновника является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Напомним, что бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.