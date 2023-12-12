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Баканову выплатили полмиллиона гривен после увольнения из СБУ — декларация

12 декабря 2023 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Баканову выплатили полмиллиона гривен после увольнения из СБУ — декларация
Бывший оченик СБУ Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывшему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову выплатили полмиллиона гривен во время увольнения из СБУ. Это по меньшей мере втрое больше, чем ежемесячная зарпалата Баканова.

Данные в декларации свидетельствуют о существенных изменениях в его имущественном состоянии.

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Баканов получил почти полмиллиона гривен

Изменения в декларацию Баканов внес в июне 2023 года. Компенсацию в виде зарплаты Баканов получил в августе 2022 года.

Сумма денежной компенсации (зарплаты) составила 434 639 гривен, что в 3-4 раза больше, чем ежемесячная зарплата Баканова.

Ранее мы сообщали, что бывший председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Теперь главным направлением деятельности экс-чиновника является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Напомним, что бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов теперь адвокат. Он получил свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.

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