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Баканову виплатили півмільйона гривень після звільнення з СБУ —декларація

12 грудня 2023 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Баканову виплатили півмільйона гривень після звільнення з СБУ —декларація
Колишній очіник СБУ Іван Баканов. Фото: пресслужба СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишньому очільнику Служби безпеки України Івану Баканову виплатили півмільйона гривень під час звільнення із СБУ. Це щонайменше втричі більше, ніж щомісячна зарпалата Баканова.

Дані в декларації свідчать про суттєві зміни у його майновому стані.

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Баканов отримав майже півмільйона гривень

Зміни до декларації Баканов вніс у червні 2023 року. Компенсацію у вигляді заробітної плати Баканов отримав у серпні 2022 року.

Сума грошової компенсації (зарплати) склала 434 639 гривень, що у 3-4 рази більше, ніж щомісячна зарплата Баканова.

Раніше ми повідомляли, Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Тепер  головним напрямом діяльності експосадовця є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Нагадуємо, що колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов тепер адвокат. Він отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

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