Бабье лето: прогноз погоды в Украине на 16 сентября

Девушка на городской площади. Фото: УНИАН

В среду, 16 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая и тёплая погода с переменной облачностью. Температура днём в большинстве областей составит +20…+25°, теплее всего будет на западе, тогда как в восточных регионах прогнозируют до +17…+22°. Синоптики сообщают, что осадков не ожидается.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра на 16 сентября

Синоптики сообщают, что в среду, 16 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон, центр которого будет перемещаться с территории Румынии в направлении центральных областей. Поэтому осадков не ожидается. В большинстве регионов будет переменная облачность, а ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с. На западе страны он изменит направление на юго-западное.

В западных областях ночью и утром местами возможен туман.

Ночью температура воздуха составит +6…+12 °C, а днем прогреется до +20…+25 °C. В восточных областях ночь будет несколько теплее — +10…+15 °C, однако днём ожидается прохладная погода: +17…+22 °C.

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Карта прогноза погоды на 16 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Натальи Диденко на 16 сентября

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует на 16 сентября комфортную погоду с большим количеством солнца и тепла. Она сообщает, что теплее всего будет в западных областях, где дневная температура поднимется до +22…+26°С. В большинстве регионов ожидается +20…+23 °С. На востоке Украины будет прохладнее — температура составит около +17…+20 °С.

Синоптик Диденко прогнозирует в столице 16 сентября сухую, солнечную и тёплую погоду. Днём температура воздуха в Киеве поднимется до +23°С.

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколько дней слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.