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Авторские неологизмы — какие слова придумали украинские писатели

24 декабря 2024 07:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Какие неологизмы создали украинские писатели
Словарь украинского языка. Фото иллюстративное: nmu.org.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украинский язык постоянно развивается. Несмотря на то, что в Большом толковом словаре сейчас около 250 тысяч слов, на самом деле их может быть около миллиона. Некоторые из этих слов являются авторскими неологизмами. Их придумали и использовали в своем творчестве украинские писатели.

Об этом говорится в материале Best Home Ideas.com от 14 декабря.

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Что известно о писательских неологизмах

Авторские неологизмы начали возникать в ХIX веке. Неофициально их называли "коваными словами". Создавая собственные слова, писатели руководствовались языковыми принципами и правилами словообразования.

Какие неологизмы придумали писатели:

  • Иван Котляревский: "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися";
  • Тарас Шевченко: "вогняний", "знищити", "мордуватися", "фортеця", "почимчикувати", "передмова", "післямова";
  • Михаил Старицкий: "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", "передчасний", а еще именно он впервые употребил слово "мрія" в современном значении, ведь раньше был только глагол "мріти" в значении "смотреть вдаль";
  • Иван Франко: "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво", "привід";
  • Пантелеймон Кулиш: "вабити", "злочинець", "зграя", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність";
  • Леся Украинка: "провесна", "промінь", "невідборонно";
  • Марко Вовчок: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь";
  • Леонид Глебов: "бурмотати", "пожовкнути;
  • Иван Нечуй-Левицкий: "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість";
  • Павло Тычина: "бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя", "дріботінь".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил грамотно поздравить с Новым годом. Он рассказал, когда слово "новый" нужно писать с прописной буквы, а когда с маленькой.

Также мы сообщали, как перевести на украинский "с наступающим" . Говорить "з наступаючим" неправильно, ведь это калька с русского.

писатели украинский язык литература слово слова

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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