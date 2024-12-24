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Авторські неологізми — які слова вигадали українські письменники

24 грудня 2024 07:50
Чекарьова Марія - редактор
Які неологізми створили українські письменники — перелік
Словник української мови. Фото ілюстративне: nmu.org.ua
Чекарьова Марія - редактор

Українська мова постійно розвивається. Попри те, що у Великому тлумачному словнику наразі близько 250 тисяч слів, насправді їх може бути близько мільйона. Деякі з цих слів є авторськими неологізмами. Їх вигадали та використали у своїй творчості українські письменники.

Про це йдеться в матеріалі видання Best Home Ideas.com від 14 грудня.

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Що відомо про письменницькі неологізми

Авторські неологізми почали з'являтися в ХIX столітті. Неофіційно їх називали "кованими словами". Створюючи  власні слова, письменники керувалися мовними принципами та правилами словотвору.

Які неологізми вигадали письменники:

  • Іван Котляревський: "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися";
  • Тарас Шевченко: "вогняний", "знищити", "мордуватися", "фортеця", "почимчикувати", "передмова", "післямова";
  • Михайло Старицький: "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", "передчасний", а ще саме він уперше вжив слово "мрія" в сучасному значенні, адже раніше було лише дієслово "мріти" у значенні "дивитися вдалечінь";
  • Іван Франко: "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво", "привід";
  • Пантелеймон Куліш: "вабити", "злочинець", "зграя", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність";
  • Леся Українка: "провесна", "промінь", "невідборонно";
  • Марко Вовчок: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь";
  • Леонід Глібов: "бурмотати", "пожовкнути;
  • Іван Нечуй-Левицький: "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість";
  • Павло Тичина: "бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя", "дріботінь".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив грамотно привітати з Новим роком. Він розповів, коли слово "новий" треба писати з великої літери, а коли з маленької.

Також ми повідомляли, як перекласти українською "с наступающим". Казати "з наступаючим" неправильно, адже це калька з російської.

письменники українська мова література слово слова

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