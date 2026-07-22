Илларион Павлюк закончил новую книгу — когда она выйдет

Украинский писатель Илларион Павлюк. Фото: кадр из видео

Военнослужащий и писатель Илларион Павлюк заявил, что завершил работу над своей пятой книгой. Пока что автор не раскрывает ее название, однако анонсировал выход новинки осенью 2026 года в Издательстве "Старого Льва".

Об этом автор рассказал в своем Threads, сообщает Новини.LIVE.

Когда выйдет новая пятая книга Павлюка

Новая книга написана в жанре научной фантастики и будет немного больше по объему, чем его первая работа — "Белый пепел". Автор уже работал в этом направлении — речь идет о книге "Танец недоумка", которая увидела свет в 2019 году. Атмосфера напряжения и неопределенности захватывает читателя с первых страниц, поэтому, несмотря на свой объем — 680 страниц, книга читается очень быстро и легко. Автор мастерски переплетает несколько сюжетных линий, которые затем объединяет в одну — что уже стало характерной чертой его стиля.

На своей странице в Threads Павлюк рассказал, что новинка выйдет осенью в Издательстве "Старого Льва", а над ее обложкой будет работать арт-студия «Аграфка», которая недавно вновь получила премию European Design Awards 2026.

Ответ Иллариона Павлюка читателю в Threads. Фото: скриншот

Илларион Павлюк ответил пользователю в Threads. Фото: скриншот

Илларион Павлюк — известный украинский писатель, военнослужащий и журналист. Он является автором четырех романов, среди которых:

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мистический детектив "Белый пепел" (2018);

фантастический психологический роман "Танец недоумка" (2019);

психологический триллер "Я вижу, вас интересует тьма" (2019), получивший персональную награду премии "BookForum Best Book Award-2020";

фэнтези "Книга Эмиля" (2025).

Также писатель недавно был удостоен высокой государственной награды: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему ордена Даниила Галицкого. Как отмечается в официальном документе, награду военному вручили за мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга постановляю:

Наградить орденом Даниила Галицкого ПАВЛЮКА Иллариона Станиславовича — капитана", — говорится в указе президента.

Илларион Павлюк на презентации "Книги Эмиля" на "Книжной стране" в Киеве. Фото: пресс-служба ВДНГ

Книжный рынок Украины

Как сообщали Новини.LIVE, украинский книгоиздательский рынок продолжает развиваться, достигнув за последние годы значительных масштабов. Так, среди десятки авторов по прибыли в 2023–2024 гг. Илларион Павлюк занял первое место, заработав 4 миллиона гривен. Речь идет о доходах от роялти.

Также Новини.LIVE сообщали, что весной 2026 года в Киеве на ВДНХ прошла пятая "Книжная страна". Мероприятие собрало 71 000 гостей, среди присутствующих писателей был и Илларион Павлюк с презентацией недавней новинки — "Книги Эмиля".

Добавим, что недавние российские обстрелы Киева 18–19 июля привели к катастрофическим последствиям для книжной сферы — в результате удара было уничтожено более полумиллиона экземпляров украинских книг, что стало очередным актом культурного геноцида. Пострадали издательства MISON, "АРК.ЮЕЙ" и "Конви".

В соавторстве с Вероникой Придюк

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