Ілларіон Павлюк закінчив нову книжку — коли вийде

Автор бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіон Павлюк дописав нову книжку: коли вийде
Військовослужбовець та письменник Ілларіон Павлюк заявив, що завершив роботу над своєю п`ятою книжкою. Поки що автор не розкриває її назву, однак анонсував вихід новинки восени 2026 року в Видавництві Старого Лева.
Про це автор розповів у своєму Threads, інформує Новини.LIVE.
Коли вийде нова п'ята книжка Павлюка
Нова книжка написана в жанрі наукової фантастики та буде трохи більшою за обсягом, ніж його перша робота — "Білий попіл". Автор вже працював за таким напрямом, йдеться про книжку "Танець недоумка", яку побачив світ у 2019 році. Атмосфера напруженості та невизначеності захоплює читача з перших сторінок, тому попри свій обсяг — 680 сторінок, книжка читається дуже швидко та легко. Автор майстерно переплітає декілька сюжетних ліній, які потім поєднує в єдину, що вже стало звичним для його стилю.
На своїй сторінці в Threads Павлюк розповів, що новинка вийде восени у Видавництві Старого Лева, а над її обкладинкою буде працювати артстудія "Аграфка", яка нещодавно знову отримала премію European Design Awards 2026.
Ілларіон Павлюк — відомий український письменник, військовослужбовець та журналіст. Він є автором чотирьох романів:
- містичний детектив "Білий попіл" (2018);
- фантастичний психологічний роман "Танець недоумка" (2019);
- психологічний трилер "Я бачу, вас цікавить пітьма" (2019), який отримав Персональну відзнаку премії "BookForum Best Book Award-2020";
- фентезі "Книга Еміля" (2025).
Також письменника нещодавно було удостоєно високої державної нагороди: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння йому ордена Данила Галицького. Як зазначається в офіційному документі, відзнаку військовому вручили за мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Данила Галицького ПАВЛЮКА Ілларіона Станіславовича — капітана", — йдеться в указі президента.
Книжковий ринок України
Як повідомляли Новини.LIVE, український книговиданичий ринок продовжує розвиватися, сягнувши за останні роки суттєвих масштабів. Так, серед десятки авторів за прибутком у 2023-2024 рр. Ілларіон Павлюк посів перше місце, заробивши 4 мільйони гривень. Йдеться про надходження завдяки роялті.
Також Новини.LIVE розповідали, що весною 2026 року в Києві на ВДНГ пройшла п’ята "Книжкова країна". Подія зібрала 71000 гостей, серед присутніх письменників був й Ілларіон Павлюк із презентацією нещодавньої новинки — "Книги Еміля".
Додамо, що нещодавні російські обстріли Києва 18-19 липня призвели до катастрофічних наслідків для книжкової сфери — внаслідок удару було знищено понад пів мільйона примірників українських книжок, що стало черговим актом культурного геноциду. Постраждали видавництва MISON, "АРК.ЮЕЙ" та "Конві".
У співавторстві з Веронікою Придюк