Ілларіон Павлюк закінчив нову книжку — коли вийде

Український письменник Ілларіон Павлюк. Фото: кадр із відео

Військовослужбовець та письменник Ілларіон Павлюк заявив, що завершив роботу над своєю п`ятою книжкою. Поки що автор не розкриває її назву, однак анонсував вихід новинки восени 2026 року в Видавництві Старого Лева.

Про це автор розповів у своєму Threads, інформує Новини.LIVE.

Коли вийде нова п'ята книжка Павлюка

Нова книжка написана в жанрі наукової фантастики та буде трохи більшою за обсягом, ніж його перша робота — "Білий попіл". Автор вже працював за таким напрямом, йдеться про книжку "Танець недоумка", яку побачив світ у 2019 році. Атмосфера напруженості та невизначеності захоплює читача з перших сторінок, тому попри свій обсяг — 680 сторінок, книжка читається дуже швидко та легко. Автор майстерно переплітає декілька сюжетних ліній, які потім поєднує в єдину, що вже стало звичним для його стилю.

На своїй сторінці в Threads Павлюк розповів, що новинка вийде восени у Видавництві Старого Лева, а над її обкладинкою буде працювати артстудія "Аграфка", яка нещодавно знову отримала премію European Design Awards 2026.

Відповідь Ілларіона Павлюка читачу в Threads. Фото: скриншот

Ілларіон Павлюк відповів користувачу в Threads. Фото: скриншот

Ілларіон Павлюк — відомий український письменник, військовослужбовець та журналіст. Він є автором чотирьох романів:

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містичний детектив "Білий попіл" (2018);

фантастичний психологічний роман "Танець недоумка" (2019);

психологічний трилер "Я бачу, вас цікавить пітьма" (2019), який отримав Персональну відзнаку премії "BookForum Best Book Award-2020";

фентезі "Книга Еміля" (2025).

Також письменника нещодавно було удостоєно високої державної нагороди: Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння йому ордена Данила Галицького. Як зазначається в офіційному документі, відзнаку військовому вручили за мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького ПАВЛЮКА Ілларіона Станіславовича — капітана", — йдеться в указі президента.

Ілларіон Павлюк на презентації "Книги Еміля" на Книжковій країні в Києві. Фото: пресслужба ВДНГ

Книжковий ринок України

Як повідомляли Новини.LIVE, український книговиданичий ринок продовжує розвиватися, сягнувши за останні роки суттєвих масштабів. Так, серед десятки авторів за прибутком у 2023-2024 рр. Ілларіон Павлюк посів перше місце, заробивши 4 мільйони гривень. Йдеться про надходження завдяки роялті.

Також Новини.LIVE розповідали, що весною 2026 року в Києві на ВДНГ пройшла п’ята "Книжкова країна". Подія зібрала 71000 гостей, серед присутніх письменників був й Ілларіон Павлюк із презентацією нещодавньої новинки — "Книги Еміля".

Додамо, що нещодавні російські обстріли Києва 18-19 липня призвели до катастрофічних наслідків для книжкової сфери — внаслідок удару було знищено понад пів мільйона примірників українських книжок, що стало черговим актом культурного геноциду. Постраждали видавництва MISON, "АРК.ЮЕЙ" та "Конві".

У співавторстві з Веронікою Придюк

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