Нафтогаз взыщет с России 120 млн евро

Суд принял решение. Фото: портал Киеввласть

Суд в Австрии разрешил компании "Нафтогаз" принудительно взыскать с России 120 млн евро в виде активов, которые есть в стране. Это решение — часть дела о компенсации за незаконный захват Россией имущества "Нафтогаза" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза" в понедельник, 4 августа.

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"Нафтогаз" взыщет средства с РФ

Отмечается, что "Нафтогаз" получил возможность взыскать с России средства через продажу на аукционе более 20 объектов недвижимости РФ на территории Австрии. Общая стоимость этих активов превышает 120 млн евро. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях.

"Очередной практический шаг на пути к взысканию с России более 5 млрд долл. за незаконно захваченные активы Группы "Нафтогаз" в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Что предшествовало

В октябре 2016 года "Нафтогаз" начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.

"Нафтогаз" был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В перечень имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 млн м³ газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в составе судьи Иана Бинни (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета и доктора Майи Станивукович, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 млрд долл. за нарушение условий договора.

Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается крупнейшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями относительно противоправных действий России в Крыму.

Окончательное решение арбитража о возмещении убытков было принято после промежуточного частичного решения, в котором трибунал признал свою юрисдикцию рассматривать иски "Нафтогаза" и установил, что Россия несет ответственность за экспроприацию имущества компании.

Недавно Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу Российской Федерации об отмене частичного решения трибунала о юрисдикции и сути дела.

Несмотря на арбитражное решение и постановление Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию.

Основная цель — обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где россия имеет активы.

"Нафтогаз" в этом деле представляет юридическая фирма Covington & Burling, в частности Дэвид Пински, Кловис Тревино, Пэрис Аборо и Дин Ачесон.

В апреле 2025 года суд в Париже вынес решение в пользу "Нафтогаза" в арбитраже против России о взыскании компенсации за убытки, причиненные временной оккупацией Крыма. Суд начался в октябре 2016 года.

В перечень имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

Несмотря на арбитражное решение, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель - обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где Россия имеет активы.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторым украинцам могут начислять неоправданно большие объемы природного газа и соответствующие суммы к оплате в летний период, когда использование ресурса минимальное. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснения, почему могут возникать некорректные начисления и как действовать.

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