Нафтогаз стягне з Росії 120 млн євро

Суд ухвалив рішення. Фото: портал Київвлада

Суд в Австрії дозволив компанії "Нафтогаз" примусово стягнути з Росії 120 млн євро у вигляді активів, які є у країні. Це рішення — частина справи про компенсацію за незаконне захоплення Росією майна "Нафтогазу" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в понеділок, 4 серпня.

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Допис Нафтогазу. Фото: скриншот

"Нафтогаз" стягне кошти з РФ

Зазначається, що "Нафтогаз" отримав можливість стягнути з Росії кошти через продаж на аукціоні понад 20 об’єктів нерухомості РФ на території Австрії. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.

"Черговий практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 млрд дол. за незаконно захоплені активи Групи "Нафтогаз" в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Що передувало

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

"Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 млн м³ газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у складі судді Іана Бінні (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета та докторки Маї Станівукович, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 млрд дол. за порушення умов договору.

Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

Остаточне рішення арбітражу про відшкодування збитків було ухвалено після проміжного часткового рішення, в якому трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати позови "Нафтогазу" та встановив, що Росія несе відповідальність за експропріацію майна компанії.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу Російської Федерації щодо скасування часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення.

Основна мета — забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.

"Нафтогаз" у цій справі представляє юридична фірма Covington & Burling, зокрема Девід Пінскі, Кловіс Тревіно, Періс Аборо та Дін Ачесон.

У квітні 2025 року суд у Парижі виніс рішення на користь "Нафтогазу" в арбітражі проти Росії щодо стягнення компенсації за збитки, завдані тимчасовою окупацією Криму. Суд розпочався у жовтні 2016 року.

До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Попри арбітражне рішення, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета — забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деяким українцям можуть нараховувати невиправдано великі об'єми природного газу та відповідні суми до сплати у літній період, коли використання ресурсу мінімальне. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, чому можуть виникати некоректні нарахування та як діяти.

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