Обстрелы Украины — Россия увеличивает производство "шахедов"

Российский дрон "Шахед". Фото: roboflow.com

Россия ежедневно изготавливает до 90 дронов-камикадзе типа "шахед". В Кремле уже задумываются о пятикратном увеличении этого объема.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире программы Вечір.LIVE.

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По его словам, хотя "шахед" является достаточно простой моделью с технической точки зрения, наращивание производства до 500 единиц в сутки — это очень амбициозная цель.

"Я думаю, что это не совсем возможно. Хотя это и простая машина, простая модель, но комплектация, логистика и так далее..." — отметил Криволап.

В то же время эксперт подчеркнул, что Украина должна быть готова к худшим сценариям.

"Мы должны быть готовы и к тому, что будет 500 "шахедов". А для этого надо серьезно пересматривать нашу систему борьбы именно с "шахедами", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Александр Коваленко заявил, что Россия намерена увеличить количество дронов для обстрелов в ближайшие месяцы.

При этом украинские операторы Сил беспилотных систем успешно раскрыли новый способ уничтожения шахедов.